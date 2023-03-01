لو فاتك التريند| وفاة جوست فونتين نجم منتخب فرنسا.. وموعد العاصفة الترابية

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

وفاة جوست فونتين نجم منتخب فرنسا وهداف مونديال 58

توفي جوست فونتين، النجم الفرنسي السابق، وأحد أساطير منتخب «الديوك»، عن عمر 89 عامًا، حسبما أعلنت عائلته في بيان رسمي.. للتفاصيل اضغط هنا.

موعد العاصفة الرملية الترابية ونصائح الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

موعد العاصفة الرملية سؤال تداول بكثرة من الكثير في الساعات الأخيرة، وذلك بعد تحذير الأرصاد الجوية من عاصة رملية وترابية ستضرب عدد من مناطق مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.. للتفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح.. للتفاصيل اضغط هنا.

أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال فبراير 2023

سجلت أسعار الذهب خلال شهر فبراير 2023 انخفاض في مصر بحوالي 55 جنيها حيث فتح الذهب تداولات هذا الشهر عند سعر 1730 جنيهًا لجرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً لتغلق تداولات شهر فبراير عند المستوى 1675 جنيهًا للجرام.. للتفاصيل اضغط هنا.

حلمي عبدالباقي ضيف شيرين سليمان في «سبوت لايت»

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، الفنان حلمي عبدالباقي، وذلك في حلقة جديدة من برنامجها «سبوت لايت» المُذاع على شاشة «صدى البلد».. للتفاصيل اضغط هنا.