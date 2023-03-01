الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لو فاتك التريند| وفاة جوست فونتين نجم منتخب فرنسا.. وموعد العاصفة الترابية

لو فاتك التريند
لو فاتك التريند

تصدرت مجموعة من الأخبار الفنية والرياضية والاجتماعية والاقتصادية، عمليات البحث بالمحرك الإلكتروني "جوجل" خلال الساعات الماضية، ويرصد «الدستور» لكم أبرزها في السطور التالية، من خلال نشرة «لو فاتك التريند».

وفاة جوست فونتين نجم منتخب فرنسا وهداف مونديال 58

جوست فونتين

توفي جوست فونتين، النجم الفرنسي السابق، وأحد أساطير منتخب «الديوك»، عن عمر 89 عامًا، حسبما أعلنت عائلته في بيان رسمي.. للتفاصيل اضغط هنا.

موعد العاصفة الرملية الترابية ونصائح الأرصاد لمرضى الجيوب الأنفية

العاصفة الرملية

موعد العاصفة الرملية سؤال تداول بكثرة من الكثير في الساعات الأخيرة، وذلك بعد تحذير الأرصاد الجوية من عاصة رملية وترابية ستضرب عدد من مناطق مصر خلال الفترة القليلة المقبلة.. للتفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2023 والقنوات الناقلة

ليفربول

موعد مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح.. للتفاصيل اضغط هنا.

أسباب انخفاض أسعار الذهب خلال فبراير 2023

الذهب

سجلت أسعار الذهب خلال شهر فبراير  2023 انخفاض في مصر بحوالي 55 جنيها حيث فتح الذهب تداولات هذا الشهر عند سعر 1730 جنيهًا لجرام الذهب 21 الأكثر شيوعاً لتغلق تداولات شهر فبراير عند المستوى 1675 جنيهًا للجرام.. للتفاصيل اضغط هنا.

حلمي عبدالباقي ضيف شيرين سليمان في «سبوت لايت»

حلمي عبدالباقي وشيرين

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان، الفنان حلمي عبدالباقي، وذلك في حلقة جديدة من برنامجها «سبوت لايت» المُذاع على شاشة «صدى البلد».. للتفاصيل اضغط هنا.

موعد مباراة ليفربول موعد العاصفة الرملية العاصفة الرملية الأرصاد الجوية وفاة جوست فونتين أسعار الذهب الذهب

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2023 للعاملين في القطاع الحكومي والخاص

جامعة المنصورة الأهلية تستقبل طلاب مدرسة المتفوقين «STEM»

البورصة تحقق مكاسب 8 مليارات جنيه بختام أول تعاملات مارس

«الجارديان»: تطبيقات الذكاء الاصطناعي تهدد العديد من الوظائف البشرية

المشدد 5 سنوات لعصابة سرقة الأسلاك الكهربائية بالإسكندرية

بعد وفاته.. المحكمة التأديبية تلغي قرار وقف راتب أستاذ جامعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين