شحن 52 ألف طن من خام الكلنكر عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر اليوم، عن انتعاش حركة سفن البضائع العامة بموانئ بورسعيد، فقد استقبلت الأرصفة الجديدة بميناء شرق بورسعيد السفينة «ETGSOUT HERNCROSS» القادمة من تركياوتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 35607 طن، لشحن 52 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار المستور الأول لخام الكلنكر من الميناء.

كما استقبلت السفينة KINLING القادمة من إيطاليا بحمولة 22360 طنا، لشحن 35 ألف طن أسمنت أبيض إلى سيراليون.

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة BOMAR JUPITER القادمة من قبرص، لشحن 8 آلاف طن صودا كاوية وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن متجهة إلى تركيا.

كما وصل الميناء السفينة ZAMZAM 1 القادمة من تركيا، لتفريغ 3553 طن رخام بالميناء.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء وعمليات الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وفي شأن آخر، أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم أن الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول سفن البضائع العامة التى تقوم بشحن خام الكلنكر الى دول أفريقيا المستورد الأول للخام عبر أرصفة ميناء شرق بورسعيد الجديدة، فقد سجل الميناء شحن207 الف طن إلى الأسواق الافريقية على متن 4 سفن بضائع عامة، فقد استقبلت السفينة GREAT VOYAGE القادمة من رومانيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 34508 طن لشحن 50 ألف طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار.

كما سجل الميناء دخول السفينة BULK HONDURAS القادمة من تركيا وتبلغ الحمولة الكلية للسفينة 32309 طن وذلك لشحن 49500 طن من خام الكلنكر إلى كوت ديفوار، حيث تعتبر المستورد الأول لخام الكلنكر من بين الدول الإفريقية.

كماوصل الميناء السفينة MAPLE HARBOUR القادمة من ميناء الإسكندرية وذلك لشحن 48 ألف طن من خام الكلنكر إلى الجابون.

وانتهى الميناء من استقبال السفينة GLOBAL UNITY القادمة من السويس، لشحن 60 ألف من خام الكلنكر إلى غانا.

واتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفن، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة، ما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.