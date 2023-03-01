إطلاق مسابقة جديدة للتعاقد مع 1000 عامل بـ«الأوقاف» خلال أسبوعين

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإطلاق مرحلة جديدة من مسابقة وزارة الأوقاف بنحو 1000 وظيفة عامل مسجد، وذلك بالتقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية، اعتبارًا من 15 /3 /2023 حتى 30 /3 /2023.

يختص شاغل الوظائف المقرر الإعلان عنها بالمحافظة على المسجد والعمل على النظافة المستمرة، ضمانًا لإظهار الصورة اللائقة بالمسجد بما يتواءم مع المظهر الحضاري وفق الخطة الاستراتيجية للوزارة في مجال نشر الدعوة الإسلامية.

ويشترط فى المتقدمين ألا يزيد العمر على 35 عامًا، والحصول على مؤهل أقل من المتوسط-إعدادية عامة أو إعدادية أزهرية.

وترفق طلبات شغل الوظائف بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، المؤهل الدراسي، إيصال الإيداع البنكي، الموقف من الخدمة العسكرية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف (وجهين بحسب الأحوال).

ونوه جهاز التنظيم والإدارة، إلى غلق باب التقديم لوظائف إمام وخطيب ومدرس السبت المقبل، بعدد 1000 وظيفة، تختص بالإشراف على كل الأنشطة التي تؤدى بالمسجد أو ملحقاته، ويشرف على جميع العاملين بالمسجد ومتابعة قيامهم بالمهام الموكلة إليهم.

وينتهى التقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم مساعد "معلم فصل" للصفوف الابتدائية "الأول، الثانى، الثالث"، بجميع محافظات الجمهورية يوم الخميس المقبل الموافق 9 مارس 2023.

يلتزم المتقدم بتقديم الطلب فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي، بعد إيداع مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح في أحد البنوك (البنك الأهلى المصرى- بنك مصر- بنك القاهرة) علمًا بأنه لن يلتفت لطلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق من تاريخ الإعلان.

وترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، صحيفة حالة جنائية سارية، وموجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم أو لمديرية التربية والتعليم، إيصال الإيداع البنكي، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.