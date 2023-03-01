للمرة الثانية.. ميرال الطحاوى فى القائمة القصيرة لجائزة البوكر 2023

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية اليوم الأربعاء عن روايات القائمة القصيرة في دورتها السادسة عشرة، وهي "مُنّا" للروائي الجزائري الصديق حاج أحمد، و"حجر السعادة" للكاتب العراقي أزهر جرجيس، و"كونشيرتو قورينا إدواردو" للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، و"أيام الشمس المشرقة" للكاتبة المصرية ميرال الطحاوي، و"الأفق الأعلى" للكاتبة السعودية فاطمة عبد الحميد، و"تغريبة القافر" للروائي العماني زهران القاسمي.

أعلنت لجنة تحكيم الجائزة عن القائمة القصيرة في مؤتمر صحفي عُقد افتراضيًا، حيث كشف رئيس لجنة التحكيم محمد الأشعري عن العناوين المرشحة للقائمة، وشارك في المؤتمر أعضاء اللجنة، وهم الكاتبة المصرية ريم بسيوني، والمترجم والكاتب السويدي تيتز روك، والكاتبة العمانية عزيزة الطائي، والكاتبة الجزائرية فضيلة الفاروق، وعضو مجلس الأمناء ياسين عدنان، ومنسقة الجائزة فلور مونتانارو.

يحصل كل من المرشّحين الستة في القائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار، كما يحصل الفائز بالجائزة على خمسين ألف دولار إضافية. وسيجري الإعلان عن الرواية الفائزة بالجائزة في احتفالية تنظم في أبو ظبي في الأحد 21 مايو 2023.

تضم القائمة القصيرة لدورة الجائزة العالمية للرواية العربية السادسة عشرة ثلاث كاتبات وثلاثة كتّاب من ستة بلدان عربية، تتميز رواياتهم بالتنوع في المضامين والأساليب وتعالج قضايا راهنة وهامة.

وشهدت الدورة الحالية من الجائزة وصول كاتبتين سبق لهما الوصول إلى القائمة القصيرة، وهما نجوى بن شتوان عن "زرايب العبيد" في العام 2017، وميرال الطحاوي عن "بروكلين هايتس" في العام 2011. كما وصل أزهر جرجيس إلى القائمة الطويلة في العام 2020 عن روايته "النوم في حقل الكرز"، فيما ترشح ثلاثة كتاب إلى المراحل النهائية للمرة الأولى، وهم الصديق حاج أحمد، وفاطمة عبد الحميد، وزهران القاسمي.

وفي كلمته، قال رئيس مجلس الأمناء ياسر سليمان: تحفر روايات القائمة القصيرة لهذه الدورة في خبايا الحياة العربية بتنوعاتها الإثنية وتنغيماتها الثقافية المتداخلة؛ لتسبرها من زوايا تعكس الحنين إلى الماضي في بعض الأحيان، وتبدد الآمال والأحلام في حيوات عربية حطمتها السياسة، وظروف الحياة القاهرة في أحيان أخرى على مستوى الفرد والجماعة. يميز هذه القائمة تنوّعها الجندري، وبروز أصوات روائية غير مكرّسة على الساحة الأدبية العربية، مما يدلّ على حيوية الحياة الثقافية العربيّة على الرغم من كل المعوّقات التي تواجهها.

ومن المقرر الإعلان عن الرواية الفائزة بالدورة السادسة عشرة للجائزة في احتفالية تعقد في أبوظبي وتبث افتراضيًا، الأحد 21 مايو.