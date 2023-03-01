مديريات التعليم تصدر تعليمات مشددة بشأن امتحانات الشهر لسنوات النقل

وجهت مديريات التربية والتعليم، تعليمات مشددة على مدارس المراحل الثلاثة "الابتدائية – الإعدادية – الثانوية" بشأن امتحانات شهري (فبراير ومارس) لطلاب سنوات النقل.

وشددت المديريات على أن يعقد الاختبار الشهري لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي العام داخل كل مدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، والالتزام بتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، على أن يكون زمن الاختبار جزء من حصة كل مادة دراسية.

وأوضحت المديريات أن يكون اختبار شهر فبراير على ما تم تدريسه حتى 2 مارس 2023، وبالنسبة لاختبار شهر مارس على ما تم تدريسه عقب اختبار شهر فبراير وحتى الخميس 30 مارس.

وأشارت المديريات إلى أنه سيتم مراعاة تخفيف المستوى المعرفي مع طلاب الدمج ونوع أسئلة الاختيار من متعدد فقط، مع ضرورة التزام المدارس بكتابة الاختبارات على أجهزة الكمبيوتر وطباعتها بشكل واضح للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان رسمي، أن امتحانات الثانوية العامة 2023 تبدأ 12 يونيو المقبل وتنتهي 13 يوليو 2023.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الأول 2023

- الاثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وسوف يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

- الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة .

- الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.