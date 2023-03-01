الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات المتهم بقتل طالب جامعى بطعنة نافذة: أنا ماكنتش أعرفه

سكين
سكين

كشف مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أن المتهم بقتل طالب جامعي اعترف بارتكابه الواقعة ولكنه لم يقصد قتل المجني عليه قائلا "أنا ماكنتش أعرفه علشان اقتله ده كان بيحوش في خناقة عن واحد صاحبه الضربة جت فيه".

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على المتهم بالتسبب في قتل طالب جامعي أثناء تدخل المجني عليه للدفاع عن صديقه الذي نشبت بينه وبين المتهم مشاجرة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

 

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم.

 

 بالإنتقال والفحـــص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول "محمد ا" وطرف ثان "عبدالله م" بسبب خلافات سابقة بينهما تعدى خلالها الأول على الثاني بسلاح أبيض مطواه وعند محاولة طعنه قاصدًا إزهاق روحه تدخل صديق الثاني ويدعى "صلاح ف" طالب جامعي ليأخذ الطعنة بدلا من صديقه مما تسبب في إصابته وجرى نقله إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

 

عقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

اجهزة الامن اعترافات المتهم اعترافات ارتكابه الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة

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وائل لطفي

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