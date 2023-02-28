الثلاثاء 28 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تناقش تقرير مصر الدورى الخامس

وزير العدل
وزير العدل

عقدت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الجلسة الأولى اليوم؛ لمناقشة تقرير مصر الدوري الخامس في جنيف الذي تقدمت به مصر في نوفمبر 2019، وشهدت الجلسة ترحيبًا من رئيس اللجنة وأعضائها برئيس وأعضاء الوفد.

وأدلى وزير العدل، في بيانه الافتتاحي أمام اللجنة، التي تضمنت عرضًا لأبرز جهود الدولة المصرية في مجال الحقوق التي تضمنها العهد والمبينة في التقرير وأيضًا الجهود خلال السنوات التي تلت إعداد التقرير، وحتى جلسة استعراضه في مجالات متعددة أبرزها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق المدنية والسياسية التي تضمنها العهد، ورعاية حقوق المسجونين وعرض التطوير في منظومة السجون وتحويلها لمراكز للإصلاح والتأهيل، والحق في التقاضي والمحاكمة العادلة، وحماية المرأة من مختلف صور العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر والفساد، ورعاية أوضاع الأجانب، وحرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، والنهوض بالمجتمع المدني.

وأضاف البيان أن الإنجازات كثيرة إلا أن التحديات مازالت كبيرة، وأشار إلى أن عملية تعزيز وتطوير حقوق الإنسان متراكمة ومستمرة، وأن مصر واثقة من قدرتها على المضي قدماً في طريق الإصلاح بخطى ثابتة، واستمع الوفد إلى أسئلة السادة الخبراء أعضاء اللجنة وتم الرد عليها من جانب رئيس وأعضاء الوفد المصري، ومن المقرر أن تستكمل لجنة الأمم المتحدة توجيه الأسئلة والاستماع إلى الردود في الجلسة الثانية المقرر عقدها صباح باكر.

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