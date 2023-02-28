روجت لنفسها عبر «فيس بوك».. سقوط منتحلة صفة طبيبة فى المطرية

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سيدة انتحلت صفة طبيبة بشرية وقامت بالإعلان عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك عن إجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية في القاهرة بانتحال صفة طبيبة بشرية وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية وباستهدافها أمكن ضبطها وبحوزتها 2 هاتف محمول - عدد من الأدوات الطبية - مخدر موضعي.

وبمواجهتها أمام فرق مباحث القاهرة أقرت بانتحال صفة طبيبة بشرية وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطها.