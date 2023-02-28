الثلاثاء 28 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«الأعلى للإعلام»: منع بث برنامج رياضى شهير وإحالة 3 صفحات على وسائل التواصل للنيابة

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قراراً بإحالة الصفحات الخاصة بأحد الإعلاميين الرياضيين إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، طبقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين ذات الصلة.
وكانت لجنة الشكاوى بالمجلس قد استمعت إلى أقواله فيما تم رصده على صفحات «فيسبوك وتويتر ويوتيوب»، وانتهت اللجنة إلى وجود العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.
وقرر المجلس إحالة مديري صفحتين من الصفحات الإلكترونية إلى النيابة العامة، وذلك بعد استعراض تقارير الرصد والشكاوى المقدمة ضدهما، نظراً لما تضمنتهما من محتوى به العديد من المنشورات والفيديوهات التي من شأنها الإخلال بأحكام القانون، والدعوة إلى التعصب الرياضي، والتمييز بين المواطنين، والعنصرية الرياضية، فضلاً عن سب وقذف المسئولين والأشخاص.
كما قرر المجلس منع بث أحد البرامج الرياضية الشهيرة، نظراً لمخالفته شروط الترخيص والتعهدات ذات الصلة الصادرة من القناة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

الأكثر قراءة

اغتصبوها على مدفع الإفطار.. مأساة فتاة نهش جسدها 8 ذئاب بشرية فى المقابر

سفير ألمانيا بالقاهرة: 110 ملايين يورو لتمويل أنشطة برنامج الأغذية العالمى

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 28-2- 2023 خلال التعاملات المسائية

إعادة الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك للمرافعة

القضاء الإداري يلزم الداخلية بمحو قضية لسيدة مضى عليها 42 عامًا

فتح شارع مغلق منذ 20 عاما بسبب التعديات بقرية ميت غزال في الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد مواسم الحنين

جلال حمام

إلى أين تتجه أزمة مصر؟

ماجد حبته

مصانع «تكاملية» جديدة

عبدالوهاب داود

فستان يليق بالفرح

علي سعدة

نظرية التعويم

جمال رشدي

ليلة مصرية فى الرياض

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه إزاء موجة العنف في فلسطين

قوات الاحتلال الإسرائيلى تغلق مداخل مدينة «أريحا» بالضفة الغربية