الثلاثاء 28 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«من الأربعاء إلى الإثنين».. حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد

طقس
طقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 1 مارس إلى الاثنين 6 مارس، على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنَّه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، كما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، نشاط رياح، على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس المتوقعة خلال هذه الأيام، بحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

بيان هيئة الأرصاد الجوية 

الأربعاء 1 مارس:

  • شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • أتربة عالقة نهارًا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

الخميس 2 مارس 2023:

  • شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
  • نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

الجمعة 3 مارس 2023:

فيما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا في درجات الحرارة اعتبارًا من الجمعة 3 مارس 2023، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً.

 

وأشارت إلى طقس الجمعة 3 مارس حتى الأحد 5 مارس تكون كالآتي:

شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ويشهد الاثنين 6 مارس، نشاط للرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية هيئة الارصاد الأرصاد الجوية الأرصاد

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