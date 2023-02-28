إليسا تنتهى من تصوير «حلالى» أولى أغانى ألبومها الجديد

انتهت النجمة إليسا من تصوير أولى أغاني ألبومها الجديد والتي تحمل اسم "حلالي" برفقة المخرجة إنجي الجمال، وتعقد جلسات عمل مع المخرجة للوقوف على التفاصيل النهائية للكليب المقرر طرحه قريبا.

وتتكتم إليسا تفاصيل الأغنية المقرر أن تكون "الهيد" لألبومها الغنائي الجديد الذي تم تأجيله أكثر من مرة، كما تضع إليسا اللمسات النهائية على ألبومها الجديد الذي قررت طرحه في موسم عيد الفطر المقبل.

على أن يضم الألبوم 12 أغنية جديدة من بينها أغنية بلحن تركي وأغنيتان سبق وطرحتهما إليسا من قبل وهم "أنا وبس " و"من أول دقيقة"، وسيضم 3 أغنيات مع مروان خوري وهي الأغنيات اللبنانية بالألبوم وبقية أغنيات الألبوم باللهجة المصرية، وصورت النجمة جميع أغاني الألبوم على طريقة Lyrics video.

على جانب آخر، أحيت النجمة إليسا مؤخرا حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مهرجان "فبراير الكويت" والذي ضم كبار نجوم الغناء والطرب من مصر والوطن العربي، وذلك برفقة الفنان الكبير عبدالله الرويشد.

وقدمت إليسا خلال الحفل عددًا من الأغنيات من أعمالها الخاصة التي يتفاعل معها الجمهور، إضافة إلى تقديم عدد من الأغنيات التي تجمعها بالفنان عبد الله الرويشد.