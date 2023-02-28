طلاب قناة السويس والإسماعيلية الجديدة يشاهدون عرضًا مسرحيًا لـ محمد صبحي بمدينة سمبل

تدعم جامعة قناة السويس الأنشطة الطلابية فى كافة المجالات، وتوجه طلابها نحو المشاركة فى الأنشطة التى تصقل معارفهم وتُنمى قدراتهم.

وإيمانا بدور المسرح والفن كقوى ناعمة في تقديم النوعية الثقافية الهادفة، ومقاومة الأفكار الهدامة، وطرح القضايا الحياتية التي يعيشها المجتمع بعيدًا عن الطريقة التقليدية، نظم قطاع التعليم والطلاب بجامعة قناة السويس ممثلاً فى الإدارة العامة لرعاية الشباب، إدارة النشاط الثقافي والإعلامي بالتعاون مع الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بالإدارة المركزية لتنمية الشباب زيارة لطلاب جامعتي قناة السويس والإسماعيلية الجديدة الأهلية لحضور مسرحية "عيلة اتعمل لها بلوك" للفنان الكبير محمد صبحي بمدينة سمبل.

وأشار الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس إلى أن الزيارة تأتي بهدف المشاركة فى تنمية الوعي الثقافي والفني لطلاب وشباب الجامعات من خلال الفن الهادف والواقعي لما لهذا الفن من أهمية لطلاب الجامعات.

تأتى الزيارة بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية والدكتور محمد عبد الهادى منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وبإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب تحت قيادة الأستاذ عبد الله عامر مدير عام الإدارة والأستاذة مروة عدلى مدير إدارة النشاط الثقافي والأستاذ طارق حماد مسئول النشاط الثقافي.

وتميزت فقرات المسرحية بأنها جمعت بين مزيج من الماضي وتاريخ مصر والحاضر وتأثير وسائل السوشيال ميديا والتكنولوجيا الحديثة على فكر ووقت الطلاب والتركيز على الآثار السلبية على تماسك الأسرة والاحتفاظ بالقيم والعادات التي تربينا عليها في مجتمعنا.