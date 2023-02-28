حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

تقدم "الدستور" حظك اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية المائية.

برج السرطان

مع نمو شركتك يجب أن تلاحظ زيادة طفيفة في مواردك المالية الشخصية، يمكنك قد يكون اليوم يومًا مخيبًا للآمال للطلاب الذين كانوا يأملون في الدراسة في الخارج، لا يبدو أن الأمور مشرقة للغاية على الصعيد المهني، ابتعد عن الاضواء، يمكن أن يساعدك القيام برحلة مثيرة مع الأصدقاء على تكوين بعض الذكريات التي لا تقدر بثمن، المشاكل المتعلقة بالتنفس قد تزعج البعض منكم، من المرجح أن يؤدي الاستثمار في العملات المشفرة أو العقارات إلى نتائج جيدة للبعض.

برج العقرب

يمكن للشركة العائلية أن تكتسب قوتها وتحقق أرباحًا جيدة، يمكن أن يؤدي ضعف التركيز إلى خسائر فادحة في مكان العمل، قد يحتاج الطلاب إلى التغلب على مخاوفهم المتأصلة في بعض الدورات التدريبية لتحقيق إمكاناتهم الكاملة، تعديل نظامك الغذائي بطريقة ما لديه القدرة على تحسين صحتك.

برج الحوت

قد يؤدي تقديم المساعدة في جميع أنحاء المنزل إلى جعل الشخص العزيز عليك سعيدًا جدًا، قد يلاحظ رؤسائك ويقدرون تفانيك في عملك، قد تكون رحلة إلى موقع لم تتم زيارته من قبل طريقة رائعة لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء، يمكن العثور على الأرباح في الصفقات العقارية، قد تصل صحة وحيوية الحوت إلى الذروة في وقت قريب جدًا.

صفات أصحاب الأبراج المائية

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.

