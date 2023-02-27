الإثنين 27 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

 

الحمل
مهنيا: تشرق قريبا شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمرا، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين.
عاطفيا: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها.
صحيا: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في  البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم.

 

الثور
مهنيا: تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحا بارزا. كن حاسما في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد.
عاطفيا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحته بحقيقة مشاعرك
صحيا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. افعل اللازم.

 

الجوزاء
مهنيا: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك أن تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل إلى النجاح من أول مرة.
عاطفيا: عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتما.
صحيا: بادر فورا إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرا.

 

السرطان

مهنيا: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص يهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع إلى وجهة نظرهم.
عاطفيا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولا مناسبة.
صحيا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.

 

الأسد 
مهنيا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام لا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.
عاطفيا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحا معه وتوقف عن المراوغة.
صحيا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدا عن كل ما يعكر صفو حياتك.

 

العذراء

مهنيا: تعيش يوما متعبا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطرا أو يستحق القلق.
عاطفيا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورا لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه.
صحيا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابا على صحتك.

 

الميزان
مهنيا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح وإشراق ونجومية وهدية غير متوقعة من أحد الزملاء في العمل. 
عاطفيا: لا تدع خلافك يطول مع الحبيب وبادر إلى المصالحة. تبدو اليوم نشيطا ومندفعا للقيام بذلك. 
صحيا: تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلا ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك.

حظك اليوم الأحد 26 فبراير 2023 لمواليد الأبراج المائية

العقرب
مهنيا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعا مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر.
عاطفيا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام.
صحيا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق.

 

القوس 
مهنيا: القمر الجديد يجعلك محتارا أو منتفضا على واقع أو مضطرا لإغاثة أحدهم شئت أم أبيت.
عاطفيا: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحدا بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه.
صحيا: لا تعرض نفسك للبرد كثيرا، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية.

 

الجدي

مهنيا: تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخبارا جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح هذا اليوم.
عاطفيا: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.
صحيا: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكارا جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.

 

الدلو
مهنيا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.
عاطفيا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته. 
صحيا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.

 

الحوت

مهنيا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.
عاطفيا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبا. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.
صحيا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.

حظك اليوم الأحد 26 فبراير 2023 لمواليد الأبراج النارية

حظك اليوم ابراج فلكية خبيرة ابراج جاكلين عقيقي برج الحوت

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