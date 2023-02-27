حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنيا: تشرق قريبا شمس أحلامك، فيصبح المستقبل مثمرا، وهذا بفضل دعوات المقرّبين الراضين عليك وعلى تصرفاتك مع الآخرين.

عاطفيا: اشرح وجهة نظرك للحبيب فقد يتقبل الأمر. حافظ على أسراره ولا تفشها.

صحيا: قد تعجز عن مجاراة من ترافقهم في المشي في البداية، لكن مع الوقت ستكون في مستواهم.

الثور

مهنيا: تشهد أعمالك في الفترة المقبلة نجاحا بارزا. كن حاسما في القرارات التى تتخذها ولا تكن كثير التردد.

عاطفيا: لن تجد صعوبة في الوصول إلى قلب الحبيب. تشعر بالسعادة لمصارحته بحقيقة مشاعرك

صحيا: بسبب الوزن الزائد الذي وصلت إليه، أنت أمام قرار حاسم للتخلص منه. افعل اللازم.

الجوزاء

مهنيا: أنت موهوب بعملك فلا تدع أحد يستغلك. عليك أن تتعلم الصبر فلا يمكن أن تصل إلى النجاح من أول مرة.

عاطفيا: عواطف الشريك الجياشة تترك آثرها الواضح في العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتما.

صحيا: بادر فورا إلى الإقلاع عن السهر حتى ساعات متأخرة، واخلد إلى النوم مبكرا.

السرطان

مهنيا: لا تتدخل في العمل الآخرين واترك كل شخص يهتم بأموره الخاصة. لا تعاكس الآخرين بآرائك واستمع إلى وجهة نظرهم.

عاطفيا: تناقش بعض القضايا المهمة مع الحبيب وتحاول أن تجد معه حلولا مناسبة.

صحيا: حاول أن تملأ بعض أوقات فراغك بأنشطة رياضية مفيدة للصحة.

الأسد

مهنيا: أحداث سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في غضون أيام لا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه.

عاطفيا: تندفع بمشاعرك تجاه الحبيب ولا تعرف كيف تسيطر عليها. كن صريحا معه وتوقف عن المراوغة.

صحيا: قد تقرر الانتقال إلى حياة صحية سليمة بعيدا عن كل ما يعكر صفو حياتك.

العذراء

مهنيا: تعيش يوما متعبا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء خطرا أو يستحق القلق.

عاطفيا: لا تضغط على الحبيب وتطلب منه أمورا لا يستطيع تنفيذها. لا تتورط في مشاكل تزعجه.

صحيا: اختر التوقيت الذي يناسبك للقيام بأي نشاط رياضي ينعكس إيجابا على صحتك.

الميزان

مهنيا: يتحدث هذا اليوم عن نجاح وإشراق ونجومية وهدية غير متوقعة من أحد الزملاء في العمل.

عاطفيا: لا تدع خلافك يطول مع الحبيب وبادر إلى المصالحة. تبدو اليوم نشيطا ومندفعا للقيام بذلك.

صحيا: تشعر بأنك متعب وأن المناخ ضاغط قليلا ويتسبب بتأخير وتسويف وعراقيل تزعجك وتبعثر طاقاتك.

العقرب

مهنيا: تحاول اليوم أن تجمع الكثير من المعلومات التى يمكنك الاستفادة منها في مشروعك الجديد. كن متواضعا مع زملاء العمل ولا داعي للتكبر.

عاطفيا: تعرف أنك لا تستطيع أن تستغني على الحبيب. لا تطل فترة الخصام.

صحيا: وضعك الصحي الحساس يستوجب منك المزيد من الراحة والابتعاد عن الإرهاق.

القوس

مهنيا: القمر الجديد يجعلك محتارا أو منتفضا على واقع أو مضطرا لإغاثة أحدهم شئت أم أبيت.

عاطفيا: أجواء رومانسية تعيشها مع الحبيب اليوم وتقربك منه أكثر. استشر أحدا بشأن ما يتعلق بمشاكلك معه.

صحيا: لا تعرض نفسك للبرد كثيرا، وخذ الاحتياطات اللازمة إذا قررت التوجه إلى المناطق الجبلية.

الجدي

مهنيا: تحصل على ما كنت تبحث عنه وتتلقى أخبارا جيدة عبر اتصال يأتيك مباشرة وتستقطب الأرباح هذا اليوم.

عاطفيا: بعضهم يضغط عليك لتترك الحبيب، استمع إلى نداء قلبك. لا تدع بعض الأفكار السلبية تسيطر في علاقتك بالحبيب.

صحيا: واكب الأبحاث العلمية الحديثة التي تقدم أفكارا جديدة للمحافظة على الصحة سليمة.

الدلو

مهنيا: تجد العمل الملائم لك، أو تتمتع بمهارة كبيرة، لكي تواجه أوضاعا معقدة وتجد لها الحلول بسرعة مذهلة.

عاطفيا: تصرفات الشريك الغريبة قد تكون مبرّرة، من الأفضل أن تجد الأعذار المقنعة قبل مواجهته.

صحيا: المغريات كثيرة والإرادة ضعيفة. لا تستسلم لأي منهما مهما وجدت أن الأمور صعبة.

الحوت

مهنيا: أحداث غير متوقعة تثير بعض الانفعالات، لذا عليك إجراء بعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.

عاطفيا: الحبيب مسيطر عليك ولا تستطيع أن ترفض له طلبا. لا تثر القضايا الحساسة أمام الحبيب والتي تشعر أنها قد تزعجه منك.

صحيا: أكبر منك بيوم أخبر منك بسنة. اسأل الكبار عن التدابير الوقائية اللازمة في أيام البرد.