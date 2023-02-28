غلق وتشميع 26 محلا تجاريا مخالفا في مدينة السادات

وجه المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات بشن حملة مكبرة لغلق وتشميع كافة البدرومات والوحدات المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص ورخص التشغيل بمختلف أنحاء المدينة.

ونفذت الحملة قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لعدد 26 محلا تجاريا بالمنطقة السكنية 11 لممارستهم أنشطة "مطاعم ، سوبر ماركت ، كافيتريا ، مخبز افرنجى ، خدمات محمول ، مكتبة ، محل حلاقة ، منظفات ، محل أدوات صحية ، مستلزمات بناء ، جزارة ، مستلزمات مصانع ، خدمات كمبيوتر ، مخبز عيش سياحي " بدون استخراج رخصة تشغيل من الجهاز وبالمخالفة لشروط التعاقد والتخصيص.

وأفاد رئيس جهاز مدينة السادات انه تم كذا غلق وتشميع وحدة سكنية بالمنطقة السكينة 11 لاستخدامها مخزن خردة، وغلق وتشميع بدروم بمحور خدمات الحى الثانى لاستخدامه بنشاط مخزن أخشاب لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.

هذا وقد شدد رئيس جهاز مدينة السادات على جميع الإدارات بالمتابعة الدورية لضبط المخالفات بالمدينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتواصل الحملات اليومية للتصدي لأى مخالفة أو تعدى لتغير النشاط وأيضا إيقاف أعمال الشروع في فتح محلات دون سند قانوني.