يضم 65 عملا فنيا معاصرا.. افتتاح معرض «حقول الصحراء» للفنان مهنى ياؤد

يحتضن جاليري آزاد للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح المعرض الفردي الخاص، للفنان مهني ياؤد، والذي يقام تحت عنوان “حقول الصحراء”، وذلك في السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وقال “ياؤد” لـ"الدستور" أن المعرض يضم 65 عملا فنيا بصريا معاصرا بمقاسات مختلفة، ويستمر حتى 11 مارس المقبل.

ولد الفنان “مهني ياؤد” بواحة الداخلة عام 1985- يعيش بالقاهرة ويعمل كمدرس بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا- حصل على درجة الماجستير في التصوير من جامعة المنيا عام 2015- وفي 2020 حصل على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون الجميلة تخصص تصوير، تحت عنوان " الأسطح الغير منتظمة الشكل والملمس كمثير إبداعي و قيمة تشكيلية وتعبيرية في فن التصوير المعاصر" .

كما حصل على جائزة مقتنيات بنك سي آى بى في صالون الشباب بالقاهرة عام 2011 - وجائزة النساجون الشرقيون بصالون الشباب بالقاهرة عام 2008- جائزة التصوير بمهرجان ضي للشباب العربي 2018.

شارك “ياؤد” في العديد من المعارض والورش والمهرجانات الفنية الدولية منذ عام 2008 حتى الان في مصر وفرنسا وايطاليا ورومانيا والنمسا وتونس والمغرب وكندا وامريكا والإمارات ، مثل معرض مصر الدولي 2020-2021-2022 - معرض القاهرة السنوي بجاليري تام 2016 ،2017، 2018 ،2019 – معرض وحدات الحياة الدولي المتنقل بالقاهرة و فيينا وبوخاريست و المغرب ( 2016-2019 ) - عرض للفن المصري المعاصر بصالة فالز تشيرش ارت بولاية فيرجينيا، أمريكا 2019 - أزمنة من الفن بجاليري بيكاسو2018 - مهرجان البرلس الدولي للرسم على الجدران والمراكب عام 2017- معرض فردى بجاليري أزاد تحت اسم كروما 2020 – بجاليري أرت سمارت بالقاهرة بعنوان تداخل الهوية 2017- معرض هيومانز ومعرض الهوية بجاليري ميد إن بإيطاليا في عام 2016- معرض أجيال بجاليري بيكاسو بالقاهرة عام 2012- معرض ربيع النيل بباريس في عام 2011.

تتميز أعمال الفنان “مهني ياؤد” بأنها لوحات تعبيرية تجريدية تشخيصية منها غير المنتظمة الشكل ذات ألوان قوية وحيوية. له مقتنيات رسمية في متحف الفن الحديث بالقاهرة، هيئة قصور الثقافة المصرية، جامعة المنيا، ولدى البنك التجاري الدولي في مصر ولدى أفراد في مصر وتركيا ورومانيا وسويسرا وألمانيا وكندا وأمريكا والكويت.