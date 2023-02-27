شاهد.. هدف نجم الأهلي في بطولة إفريقيا للشباب

سجل محمد الضاوي “كريستو” لاعب النادي الأهلي ومنتخب تونس للشباب، هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده منذ قليل في بطولة إفريقيا للشباب المقامة في مصر.

كريستو سجل هدف من خارج منطقة الجزاء بتسديدة رائعة سكنت شباك حارس مرمى منتخب زامبيا ليتقدم لنسور قرطاج في النتيجة بهدفين لهدف.

وتشير النتيجة لتقدم منتخب تونس على زامبيا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة.

وانضم «كريستو» إلى صفوف الأهلي، في يناير الماضي، قادمًا من النجم الساحلي التونسي، بعقد يمتد لأربع مواسم ونصف الموسم.

ويتواجد منتخب تونس، في المجموعة الثالثة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي تضم كل من جامبيا، وزامبيا، وبنين.

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة الداخلية ومحاضرة فنية لكولر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الداخلية، التي تجمع الفريقين غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الفريق مرانه على ملعب مختار التتش بالجزيرة، حيث عقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمباراة.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، إلى جانب فقرات فنية متنوعة وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

ويخوض الفريق مواجهة الداخلية، وهو يتصدر ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 40 نقطة.