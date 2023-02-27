محافظ الدقهلية: رفع 400 طن قمامة و60 طن أتربة من الشوارع والميادين

قال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، إنه تم رفع 400 طن قمامة و60 طن أتربة من الشوارع والميادين بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة لجهاز النظافة والتجميل.

ووجه المحافظ، في بيان الاثنين، بالمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع والصيانة المستمرة للحدائق العامة وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة بعد رفعها أولا بأول.

من جانبه أوضح رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها محمد حمص، أنه استمر التنسيق مع كل من رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة و سيد النخيلي رئيس حي غرب المنصورة والدكتور عمرو عبدالعاطي رئيس حي شرق المنصورة لمتابعة تنفيذ وتكثيف ورفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة ورفع كفاءة الحدائق والجزر الوسطي من خلال المرور على جميع قطاعات المنطقة المركزية.

في سياق آخر، افتتح وكيل وزارة تعليم الدقهلية ناصر شعبان، مع وكيل مديرية تعليم الدقهلية هاني عنتر، معرض الأنشطة للصفوف الأولى للعام الدراسي الحالي المقام بمدرسة الشهيد مصطفى الجوهري التجريبية للغات بمشاركة 27 مدرسة من مدارس إدارة غرب المنصورة التعليمية للعام الثاني على التوالي.

وقال شعبان في تصريح اليوم، إن المعرض يهدف لاستعراض الأنشطة الطلابية التي تم تنفيذها بالمدارس منذ بداية العام الدراسي والتي أتاحت الفرصة لاكتشاف الموهبين والمبدعين وصقل موهبتهم وتنمية قدراتهم وأتاحت الفرصة لجميع أبنائنا الطلاب لممارسة هوياتهم.