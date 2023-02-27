بعد ترميمه.. وزيرا السياحة والأوقاف يفتتحان مسجد الحاكم بأمر الله

افتتح أحمد عيسى وزير السياحة والآثار والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وخالد عبدالعال محافظ القاهرة مساء اليوم الاثنين مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز بالقاهرة الفاطمية بعد ترميمه.

ويعتبر مسجد الحاكم بأمر الله رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية بمصر، وثاني أكبر جوامع القاهرة إتساعًا بعد جامع أحمد ابن طولون.

وأمر بإنشاء المسجد الخليفة العزيز بالله الفاطمي في سنة 380هـ /990م وتوفي قبل إتمامه فأتمه ابنه الحاكم بأمر الله 403 هـ/ 1013.

فى سياق آخر، شارك أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وأليساندرو فركاسيتي الممثل المُقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر(UNDP)، في ورشة العمل الافتتاحية لمشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر" (NAP) لتعزيز القدرات الوطنية فى قطاع التغيرات المناخية والتي نظمتها وزارة البيئة.

وأعرب عيسى خلال كلمته بالورشة عن سعادته للمشاركة في هذه الورشة الهامة، متمنيًا لها النجاح وأن يتم الخروج منها بنتائج مفيدة للجميع.

وأوضح وزير السياحة والآثار أن قطاع السياحة والآثار من أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، لافتًا إلى مشاركة بعض ممثلي وزارة السياحة والآثار اليوم في هذه الورشة للاشتراك فيما ستتم مناقشته ونقل التوصيات التي سيتم الخروج بها للقطاع السياحي.

كما تحدث الوزير عن دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم ومُرخص لصناعة السياحة في مصر، خاصة في ظل أهمية هذه الصناعة بالنسبة للاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، حيث تنظم وتراقب الوزارة عمل نحو 8000 منشأة مختلفة تعمل بالقطاع السياحي في مصر، لافتًا إلى أن يعمل بهذه المنشآت بشكل مباشر أكثر من 600 ألف عامل وموظف مصري، مؤكدًا أن الصناعة لها دور كبير في توفير مليون وظيفة أخرى مرتبطة بها بشكل غير مباشر.