الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

الشنطة بـ80 جنيهًا.. إقبال كبير على معرض «أهلاً رمضان» بأكتوبر الجديدة

جريدة الدستور

إقبال كبير من المواطنين على معرض أهلا رمضان بأكتوبر الجديدة خاصة بعد طرح الجهاز كوبونات بسعر 80 جنيهًا تحتوي على عبوتين أرز وسكر وزجاجة زيت، الأمر الذي دفع المواطنين لزيارة المعرض منذ الصباح الباكر.

وجاءت أسعار الياميش داخل معرض أهلاً رمضان بأكتوبر الجديدة كالتالي:

الزبيب المصري درجة أولى بسعر 60 جنيهًا للكيلو.

زبيب مصري درجة ثانية بسعر 50 جنيهًا للكيلو.

الزبيب الإيراني بسعر 90 جنيهًا للكيلو الواحد.

تمر هندي الهدى فاخر اللفة بسعر 25 جنيهًا.

تين سوري فاخر 300 جرام بسعر 42 جنيهًا.

لفة قمر الدين سوري ممتاز 42 جنيهًا.

تبدأ أسعار التمر من 12 جنيهًا حتى 25 جنيهًا.

لفة قمر الدين مصري بسعر 25 جنيهًا.

لفة قمر الدين سوري كيلو  بسعر 35 جنيهًا.

ربع كيلو فستق 110 جنيهات.

مشمشية للكيلو 240 جنيهًا.

ربع كيلو عين الجمل 60 جنيهًا.

قراصيا ربع كيلو 70 جنيهًا.

نصف كيلو جوز الهند 90 جنيهًا.

لفة قمر الدين جوافة 40 جنيهًا.

سعر كيلو العرقسوس 50 جنيهًا.

سعر الــ100 جرام من المكسرات المشكلة 60 جنيهًا.

سعر نصف كيلو الفول السوداني.

أسعار السلع الغذائية داخل معرض أهلاً رمضان أكتوبر الجديدة 

سعر كيلو السكر بـ 14.5 جنيه.

سعر كيلو الدقيق بـ17 جنيهًا.

سعر المكرونة نصف كيلو جرام بـ6 جنيهات.

سعر كيلو الأرز يباع حاليا بـ 15 جنيهًا

سعر الفول المعبأ 500 جرام بـ 19 جنيهًا.

سعر العدس يزن 500 جرام بـ 21 جنيهًا.

سعر الشاي العروسة 250 ملي بـ 33 جنيهًا.

سعر الشاي الليبتون يزن 250 ملي يباع بـ 40 جنيهًا.

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أهلا رمضان أكتوبر أسعار الياميش إقبال شديد اكتوبر الجديدة شنطة رمضان

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التنمية السريعة ردًا على «التنمية الكسولة»

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