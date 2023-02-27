الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول: تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية صدقة على روح شريف إسماعيل

المهندس شريف إسماعيل
المهندس شريف إسماعيل

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، خلال لقائه مع العاملين بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية "إنبى" بمقر الشركة، أنه تقرر تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية التي يقوم بها قطاع البترول كمبادرة خيرية “صدقة جارية” لروح الراحل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق وأحد الرواد فى شركة إنبى وقطاع البترول تقديراً لجهوده ومسيرته وعطائه بقطاع البترول حتى صار وزيراً وعطائه الواضح للدولة خلال توليه منصب رئيس الحكومة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة المشروع الذى سيتم تخصيصه من خلال اللجنة العليا للتنمية المجتمعية بالقطاع .

وفي سياق متصل، أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على أهمية الاستثمار فى العقول كقاعدة للانطلاق نحو أفق جديدة من الإبداع والابتكار فى صناعة البترول والغاز وفى جميع مجالات صناعة الطاقة، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على ذلك من خلال محور بناء القدرات ضمن برنامج التطوير والتحديث الذى بدأته الوزارة منذ عام 2016.

وأوضح الملا، أن برنامج التحديث والتطوير لا يتوانى عن توفير أحدث البرامج التدريبية والتطويرية التى تفيد كل الكوادر البترولية ، مثمناً الدور الذى قدمه العاملون وفى مقدمتهم العاملون فى  التصميمات الهندسية بشركة إنبى خلال الفترة الماضية، وأن تلاحم المشروعات وتنوع الشراكات التى تم اجتذابها لصناعة البترول خلال السنوات الماضية قد ساهمت فى صقل وتدعيم خبرات ومكانة شركة إنبى ووفر لها انطلاقاً فى السوق العالمية وتقديم خبراتها لصناعة البترول والغاز إقليمياً وعالمياً وهو ما يتم العمل على التوسع فيه حالياً.

وفتح الملا نقاشاً مع كوادر الشركة، أكد فيه على متابعته المستمرة لما يقدمونه من أعمال تضاهى كبرى الشركات المتخصصة فى هذا المجال عالمياً، كما أكد أهمية استمرار التكاتف والعمل بروح الفريق وتقديم الحلول الابتكارية للإسراع بمشروعات الإنتاج والتكرير والبتروكيماويات القائمة والتغلب على أى تحديات قد تواجهها ، حيث أن الاستمرار فى الحفاظ على المكانة التى تبوأها قطاع البترول فى وعى المواطنين ودوره القيادي فى دعم الاقتصاد لازالت تحتاج الكثير من الجهود والمزيد من العطاء، وأن تاريخ شركة إنبى فى العطاء وتقديم التصميمات الهندسية للمشروعات البترولية رحلة تاريخية قيمة توضح مدى حرص الرواد والأجيال المتعاقبة فيها على أداء واجبهم الوطنى نحو قطاع البترول والوطن.

روح شريف إسماعيل شريف اسماعيل الاستثمار فى العقول البترول والثروة المعدنية البترول والغاز وزير البترول

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وزير البترول: تخصيص أحد مشروعات التنمية المجتمعية صدقة على روح شريف إسماعيل

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