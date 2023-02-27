الإثنين 27 فبراير 2023
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اقتصاد

«التجارة والصناعة»: لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر

أماني الوصال، رئيس
أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية

قالت أماني الوصال، رئيس قطاعي التجارة الخارجية الاتفاقيات بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، إنه لابد من تهيئة بيئة أعمال على نفس مستوى المنتج والمصدر في الدول الأخرى، وهناك آليات كثيرة لتحقيق ذلك مثل البنية الأساسية وعقد الاتفاقيات التجارية التي من شأنها دعم القطاع.

وأضافت الوصال، خلال قمة الصناعات الغذاء، اليوم، أنه قد بدأت الحكومة في النظر إلى تجارب الدول التي تقدم دعم حقيقي للمنتجين والمصدرين وعناصر التكلفة التي يتحملونها. وفي النهاية الهدف الأساسي هو دعم التشغيل وزيادة الدخل، والصادرات هي أحد الأبواب الرئيسية التي تضمن إنتاج مستمر بجودة معينة، والسلع التصديرية هي السلع المستقرة والمستمرة في الأسواق، وبالتالي يجري وضع المصدر المصري على نفس مستوى المنافسة المصدر من دول أخرى.

وأشارت إلى أنه يتم النظر الآن لتحقيق كفاءة استخدام الأموال بأقصي عائد برنامج المساندة التصديرية بدأ عام 2002 وهناك متغيرات تؤثر بالسلب والايجاب على القطاع، موضحة أن البرنامج بدأ بمجموعة متفرقة من المنتجات وفي 2009 تم صياغة برنامج على مستوى القطاعات التصديرية كلها لرد جزء من التكلفة التي تحملها المصدر، وبدأنا في تحقيق المراد من البرنامج وصلت 23 مليار دولا صادرات غير بترولية. 

وأوضحت أن البرنامج يتم إعادة صياغته طول الوقت لمواءمة التغييرات العالمية، لافتة إلى أنه جرى إعادة النظر في البرنامج مرة أخرى، بعد وصول خطاب من رئاسة الجمهورية بأهمية هذا البرنامج، وجرى زيادة عدد المنتجات والقطاعات المصدرة بأكملها، ماعد الصناعات البترولية، ويجري دراسة سعر الصرف وسعر الفائدة بالتزامن مع دراسة البرامج.

وتحدثت الوصال عن المتغيرات الإضافية التي تؤثر على المنتج، والتي تسببت في وجود انكماش في الطلب، ومنذ 2016 عمل صندوق تنمية الصادرات على تسديد مستحقات متأخرة لصالح المصدرين.

اتفاقيات الاتفاقيات البنية الاساسية التجارة والصناعة التجارية التصدير

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