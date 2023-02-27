الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لعاطل وطفل شرعا في سرقة مواطن بالزاوية الحمراء

حبس متهم
حبس متهم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بمعاقبة عاطل وطفل بالسجن المشدد 7 سنوات لشروعهم بسرقة شخص بالزاوية الحمراء في القضية رقم 1597 لسنة 2022 جنايات الزاوية الحمراء.

صدر الحكم  برئاسة المستشار أحمد رضا محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف وعادل أحمد حراجي، وأمانة سر رفاعي فهمي ويحيى عبد الرشيد .

بدأت الواقعة  قيام المتهمين  "سيف.س "، "أسامه.س"، بالشروع في سرقة المنقولات المجني عليه " كريم . س " ، بطريق الإكراه الواقع عليه وبالطريق العام بان إعترضا طريقه حال استقلاله سيارته مستقلين دراجة بخارية "توك توك"، وأشهر الأول سلاحاً أبيضاً "كثر" في مواجهته مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسة، وشل مقاومته ليتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من الإستيلاء على منقولات المجني عليه، وقد خاب اثر جريمتهم بعد ضبطهما من قبل مأمور الضبط القضائي متلبسين على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما أحرزا سلاحين أبيضين "مطواه قرن غزال"، كثر بغير ترخيص و بدون مسوغ مهني أو حرفي على النحو المبين بالتحقيقات.

محكمة جنايات شمال القاهرة عاطل السجن المشدد 7 سنوات سرقة الزاوية الحمراء المستشار أحمد رضا محمد

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