جولة لفريق الأتوبيس الطائر لمتابعة انتظام مدارس البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة على أن انطلاق فعاليات رحلات الاوتوبيس الطائر من أجل متابعة منظومة العمل بالادارات التعليمية والمدارس التابعة لها بدائرة المحافظة لها وتقديم كافة سبل الدعم الفنى والمعنوى وتذليل العقبات التى قد تواجه حسن سير المنظومة التعليمية والتحقق من الانضباط الإدارى وتنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والقرارات الوزارية والكتب الدورية الخاصة بانتظام الطلاب وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسى ومتابعة إجراءات الأمن والسلامة بالمدارس لافتا إلى ان استمرار اعمال المتابعة الميدانية والمرور على جميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها التعليمية بادارات المحافظة التعليمية وخاصة النائية منها ياتى انطلاقا من متابعة منظومة العمل وانضباطة بما يضمن خدمة تعليمية متميزة لطلابنا وليس لتصيد الأخطاء.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم إطلاق اليوم فريق الاوتوبيس الطائر الذى ضم أعضاء من المتابعة وتقويم الأداء والتوجيه المالى والادارى ومديرى مراحل التعليم الابتدائى والإعدادى والثانوي والرسمية لغات بالمديرية المركزية وذلك لمتابعة الانضباط الإدارى بإدارة التحرير التعليمية ومتابعة المدارس والوقوف على مدى التزام طلابها وانضباطهم ورصد السلبيات التى تواجه سير العمل وعلاجها بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى وتفعيل القرار الوزارى ٢٨ الصادر فى ١ / ٢ / ٢٠٢٣ وآليات العمل والإجراءات المنظمة له و تقديم كافة الدعم لجميع المدارس لجذب الطلاب لمجموعات الدعم المدرسى والتى تقدم خدمات تعليمية متميزة بقاعات مناسبة وبافضل معلمى المواد الدراسية لكافة المواد والتخصصات واللذين يتم اختيارهم عن طريق الطلاب للشرح وباسعار مناسبة تخفيفا عن كاهل أولياء الامور

كما أكد يوسف الديب أنه تم مراجعة الجهود المبذولة لجذب الطلاب للمدرسة وخاصة طلاب الصف الثالث الاعدادي والثالث الثانوى وعودتهم للمدرسة بشكل كامل لاسترجاع دورها التربوى والتوجيهى وذلك فى إطار الالتزام بتنفيذ الكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى للطلاب والتأكيد على تفعيل التسجيل الالكتروني أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية و تفعيل الإجراءات العقابية للغياب لتحقيق الانضباط.

وقام فريق عمل الاوتوبيس الطائر خلال جولتة اليوم بإدارة التحرير التعليمية بتفقد ديوان الإدارة التعليمية وتابعوا العمل بأقسام إدارات الشؤون الإدارية وشؤون الطلبة والشؤون القانونية والموارد البشرية حيث عقد يوسف الديب وكيل الوزارة إجتماعاً موسعاً بمديرى المراحل التعليمية والمدارس بحضور الأستاذ شريف عبد الجواد مدير الإدارة وتم التأكيد خلاله على ضرورة الاشراف اليومى ومتابعة الطلاب والالتزام بعوامل الأمن والسلامة وتذليل كافة المعوقات التى تواجهم لافتا إلى أهمية تنظيم رحلات للطلاب للمشروعات القومية المنفذة وتعريفهم بما يتم على أرض الواقع من إنجازات لغرس وتنمية روح الولاء والانتماء وحب الوطن فى قلوبهم ، وذلك بجانب تكثيف برامج التوعية والندوات التثقيفية من خلال برنامج الاذاعة المدرسية وطابور الصباح مشيرا إلى ضرورة مواصلة الاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاهتمام بدعم ورعاية الموهوبين واكتشافهم وتحفيز المتميزين منهم والعمل على صقل مهاراتهم وتنميتها واوصى بتكثيف توعية الطلاب من مخاطر الالعاب الالكترونية وحروب الجيل الخامس والتدريب على خطط الإخلاء الأمن فى حالات الطوارئ.

كما قام فريق عمل الأتوبيس الطائر بتفقد مدارس امير المؤمنين الابتدائية وبدر الثانوية بنين وبدر الثانوية بنات وبدر الاعدادية بنات وبدر الرسمية لغات ومدرسة الثورة الإبتدائية حيث تابعوا انتظام الطلاب بالمدارس وإجراءات الأمن والسلامة ونظافة الفصول الدراسية ودورات المياه وتوافر المطهرات بها وتنفيذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة ابنائنا الطلاب

ثم اختتم وكيل الوزارة جولته مؤكدا على أنه سيتم الاستمرار فى الزيارات الميدانية المفاجئة التى وصفها بجرس انذار للجميع وسيتم اثابة المتميزين من القيادات التعليمية والعاملين وذلك بالتوازى مع إجراءات محاسبة المتقاعسين عن أداء مهامهم الوظيفية.