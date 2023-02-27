كبير مستشاري رئيس جنوب السودان للبرامج الخاصة يصل الخرطوم

وصل الدكتور بنجامين بولكبير مستشاري رئيس جنوب السودان للبرامج الخاصة، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الاثنين، على رأس وفد رفيع المستوى يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين بحكومة جنوب السودان.

وكان في إستقباله بمطار الخرطوم، الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي، الفريق محمد الغالي علي يوسف.

ويلتقي كبير مستشاري رئيس جمهورية جنوب السودان للبرامج الخاصة، خلال زيارته التي تستغرق يومين، رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق عبدالفتاح البرهان ويسلمه رسالة من الرئيس سلفاكير ميارديت ، في إطار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يلبي طموحات وتطلعات شعبي البلدين.

وكان اتفاق جوبا للسلام قد وصل إلى محطته الأخيرة، على أمل إنهاء أزمة سياسية كادت أن تعصف بالسودان.

وشهد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان ورئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت راعي الاتفاق، توقيع الحكومة وأطراف السلام على "المصفوفة المحدثة" لاتفاق جوبا لسلام السودان، بجوبا.

ووقع الاتفاق عن الحكومة السودانية الفريق أول ركن شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة رئيس الوفد الحكومي، ورئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي، وعن حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي الهادي إدريس، وعن حركة العدل والمساواة الدكتور جبريل إبراهيم محمد.

كما وقع الاتفاق عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال الجبهة الثورية جنرال مالك عقار، وعن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير السودان خالد إدريس، وعن مؤتمر البجا المعارض حسام سعيد، وعن حركة تحرير كوش محمد داود بنداك، وعن كيان الشمال محمد سيد أحمد الجاكومي، وعن الجبهة الثالثة تمازج وأطراف أخرى.

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