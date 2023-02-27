محافظ قنا يفتتح مركز شباب قرية الصبريات ضمن مشروعات «حياة كريمة»

أطلق اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، التيار الكهربائي ضمن أعمال تحسين كفاءة الشبكة الكهربائية بقرية الصبريات التابعة لمركز دشنا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بهدف رفع كفاءة خدمات الكهرباء والإنارة العامة، رافقه العميد محمد كمال المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس حسن محمد حسن مدير عام المشروعات بقطاع توزيع كهرباء قنا والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة دشنا وعدد من القيادات التنفيذية .

كما افتتح محافظ قنا، مركز شباب الصبريات تجريبيا، والواقع على مساحة 2280 م2 ويتكون من ملعب نجيل صناعي ومبني يضم “صالة جيم، صالة العاب، صالة أنشطة، غرفة كنترول، غرفة حضانة، مكاتب إدارية.

وقال محافظ قنا إن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطن المصري والعمل على إحداث نقلة نوعية في مراكز الشباب وتحويلها إلى مراكز خدمة مجتمعية تتيح مختلف الخدمات الرياضية، والشبابية، والصحية والاجتماعية، والثقافية للنشء والشباب والمواطنين بصفة عامة.