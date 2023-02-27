الإثنين 27 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

الأمن يكثف جهوده لضبط مسجل خطر شرع في قتل سيدة بشبرا الخيمة

الاجهزه الامنية
الاجهزه الامنية

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من جهودها لضبط عاطل مسجل خطر هارب من حكمين بالحبس الأول لمدة عام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة وآخر 6 أشهر بدائرة مركز شرطة قليوب، وتسبب خلال فترة هروبه في إصابة سيدة بارتجاج في المخ وجرح قطعي في اليد اليسرى وفر هاربا وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل مصابة بارتجاج في المخ وجرح قطعي في اليد اليسرى، وجرح في الرأس واتهمت أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب.

- نتائج التحريات

وبالفحص وإجراء التحريات، تبين أن المبلغة تدعى "أ.ع.ر"حررت محضرا تتهم فيه المدعو "س. م" بإصابتها بارتجاج في المخ وجرح قطعي في اليد اليسري وجرح في الرأس، كما تبين أن المتهم هارب من حكم صادر ضده بالحبس لمدة سنة مع الشغل في واقعة استعراض القوة وفرض السطوة وتكدير الأمن العام وحيازة أسلحة بيضاء، كما تبين أنه هارب من حكم بالحبس لمدة 6 أشهر في قضية بقليوب وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للقبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اصابة سيدة تعدى عليها بالضرب قسم أول شبرا الخيمة مأمور قسم أول شبرا الخيمة مسجل خطر هارب

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وائل لطفي

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