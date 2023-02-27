منها «تحديات اللغة العربية» فى صالون أوبرا دمنهور الثقافى.. أمسيات فنية وثقافية

“تحديات اللغة العربية” عنوان أمسية جديدة من أمسيات صالون أوبرا دمنهور الثقافي، التي تعقد في السابعة من مساء اليوم الإثنين، علي مسرح أوبرا دمنهور.

ويشارك في أمسية “تحديات اللغة العربية”، كلا من: الدكتور عيد بلبع، عميد كلية الآداب جامعة المنوفية سابقا، عضو مجلس الشيوخ، والسيد عبدالقادر، محاضر بمركز تعليم اللغة العربية بجامعة الإسكندرية، والشاعر عبدالمنعم كامل.

يدور الحوار حول القضايا الخاصة باللغة العربية، التي تحتل الترتيب الخامس بين اللغات الأساسية في العالم والجهود المبذولة لاستعادة مكانتها والحفاظ عليها فى مواجهة المتغيرات المعاصرة، ويتخلله فقرة فنية بمشاركة المطربة غادة جورج ومجموعة من عازفي فرقة أوبرا الإسكندرية.

ــ إعلان جوائز مسابقة الصوت الذهبي بمسرح الجمهورية

كما تختتم في السادسة مساء اليوم أيضا، فعاليات الدورة السادسة من مسابقة الصوت الذهبي، بمسرح الجمهورية، التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية.

مسابقة الصوت الذهبي أعلن عنها خلال شهر أكتوبر الماضي، للشباب من سن 18 إلى 38 سنة، وتقدم لها 118 متسابقا من 14 محافظة.

وكانت نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قد وجهت بأن تكون الجائزة الكبرى التي تمنح للفائز بالمركز الأول باسم مؤسس المسابقة الفنان الراحل محسن فاروق، عرفانا بدوره فى تأسيس المسابقة، وإلى كونه أحد فرسان الدفاع عن هوية مصر الموسيقية وتراثها، ومن الجيل الأول لفرقة الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

كما تواصل سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية عروض أفلام البحر المتوسط، وذلك في السادسة مساء.

وفي السابعة مساء، يستقبل مسرح مركز الحرية للإبداع، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حفل ريسيتال جيتار كلاسيك، للفنان رويس عزيز، بمصاحبة عازفة الجيتار ليليان ميخائيل.

ــ افتتاح معرض الجمال الخفي للورود المتساقطة

وفي السادسة مساء، تنطلق في جمعية النهضة العلمية والثقافيةــ جزويت القاهرة، فعاليات المعرض جماعي للفنون البصرية، تحت عنوان “الجمال الخفي للورود المتساقطة”، بمشاركة كل من الفنانات: يارا حاتم، رشا البنا، نيفين السيسي، منة مصطفي، أيزبيلا أوشمان، مروة عبدالمنعم، أميرة مصطفي وإيمان الشقيري. ويستمر المعرض حتي 20 مارس القادم.

ــ افتتاح الدورة الثالثة لصالون النحت

وفي الخامسة مساء، يفتتح وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، فعاليات الدورة الثالثة من صالون النحت بقصر الفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، ويستمر عرض الأعمال المشاركة حتى 15 مارس 2023.

ويشارك في هذه الدورة ما يقرب من 70 فنانا من مختلف الأجيال، كما سيتم تكريم ثلاثة من رواد فن النحت المصري وهم الفنانون: أحمد عبدالوهاب، محمود شكري، عبدالمجيد الفقي، وكذلك تم اختيار اثنين من ضيوف الشرف هما الفنان محفوظ صليب، والفنان محمد العلاوي.

ــ الروائي طارق الطيب في ضيافة ورشة الزيتون

وفي السابعة مساء اليوم، يحل الروائي طارق الطيب، في ضيافة ورشة الزيتون الأدبية، للحديث حول تجربته الروائية ومناقشة عدد من رواياته من بينها بيت النخيل، لهو الإله الصغير، وأطوف عاريا، الرحلة 797، وكتابه محطات من السيرة الذاتية.