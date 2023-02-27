الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق مخزن مواد بلاستيكية بالجيزة

حريق
حريق

كشف مصدر أمني أن قوات الحماية المدنية بالجيزة تمكنت من السيطرة على حريق نشب داخل مخزن مواد بلاستيكية بشارع ماهر الحداد من المدينة المنورة بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقى الرائد أحمد ماهر، رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مخزن مواد بلاستيكية بشارع ماهر الحداد من المدينة المنورة بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب4 سيارات إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمنية اسع إسعافات اتخاذ كافة الإجراءات إخماد النيران

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