الإثنين 27 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشافى: برشلونة قدم أسوأ مبارياته هذا الموسم أمام ألميريا

تشافي
تشافي

أكد تشافي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن فريقه قدم أسوأ مبارياته في الموسم الحالي بعد الخسارة بهدف نظيف أمام ألميريا، ليتعرض برشلونة لهزيمته الثانية في الدوري هذا الموسم.

 

ورغم الخسارة ظل فريق برشلونة على قمة جدول الترتيب، بفارق سبع نقاط كاملة أمام ريال مدريد، الذي يواجهه يوم الخميس المقبل في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس ملك إسبانيا.

 

وقال :"لعبنا أسوأ مباراة لنا هذا الموسم، خاصة في الشوط الأول. كنا نفتقد الحدة والإيقاع".

 

وأضاف :" لم نظهر شغفنا للفوز بالمباراة. في الشوط الثاني، كنا أفضل، ولكنها كانت مباراة صعبة. مازلنا نتصدر الترتيب بفارق سبع نقاط".

 

وأردف :"ارتكبنا أخطاء ونعتذر للجماهير. الفوز بلقب الدوري سيكون أمرا صعبا، ولكن يجب علينا أن نركز الآن (على مباراة كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد يوم الخميس المقبل)".

 

وأكد تشافي :" لاحظنا وجود القليل من الإرهاق. لهذا قمنا بعملية التدوير وتغيير اللاعبين. لعبنا عدة مباريات".

 

وأضاف :" ولكننا فقدنا فرصة ذهبية. كان من الممكن أن نوسع الفارق في الصدارة لعشر نقاط. كان يوما سيئا".

تشافي برشلونة ألميريا الإسباني الدوري الاسباني

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