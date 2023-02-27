الإثنين 27 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى 2023 وترتيب الفريقين

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة المقبلة للفريقين حيث يستحوذ هذا اللقاء على إهتمام الجمهور وعشاق كرة القدم المصرية لما يتضمنه اللقاء من ندية ومنافسة على تحسين موقع كل منهم في جدول الدوري حيث أن نادي الزمالك يسعى لتقليص الفوارق بينه وبين النادي الأهلي، المتصدر للجدول فيما يسعى بيراميدز في الحفاظ على موقعة وانتزاع الصدارة من المارد الأحمر.

 

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويخوض كل من نادي الزمالك ونظيره نادي بيراميدز لقائهم المرتقب ضمن اليوم الأخير لمنافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبلة الموافق 3 من شهر مارس القادم وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة. 

 

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

وقبل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري نلقي نظرة على ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز حيث يحتل نادي بيراميدز وفق جدول الترتيب برصيد نقاط 38 نقطة جمعهم خلال 19 مباراة فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه لنحو 18 مباراة استطاع أن يحصد 32 نقطة.

 

وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نصف نهائي كأس مصر اذا انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1/1 وحسم الصعود ركلات الترجيح لصالح نادي بيراميدز بنتيجة 4-3 ليصعد الأخير إلى دور النهائي للبطولة ليصطدم بالمارد الأحمر الذي صعد هو الآخر على حساب فريق نادي سموحة.

«الدستور» يكشف.. فيريرا لم يتقاض راتبه مع الزمالك منذ شهرين

من هو سليمان وهدان الرئيس المؤقت لمجلس إدارة نادي الزمالك؟

نظر تعويض ممدوح عباس عن شطب عضويته من الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع المباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز عبر فضائية أون تايم سبورت باعتبارها هي القناة المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية بطولة كاس مصر وبطولة السوبر المصري وكأس الرابطة ويضم الاستوديو التحليلي الذي يعلق على الأداء الفني للفريقين باقة من ألمع نجوم الإعلام الرياضي والمحللين والنقاد فضلا عن الاستعانة بالخبراء التحكيمية للتعليق على الحالات التحكيمية في اللقاء ومراجعة ما تم من قرارات مصيرية.

 

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : 5/6.

 

قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

قناة  أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز مباراة الزمالك ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

هجوم بالطائرات المسيّرة يستهدف كييف

خالد عكاشة: مشروعات تعمير سيناء كانت تجرى تحت النار

هاجر أحمد تبهر متابعيها بصورة بدون مكياج

النهاردة كام أمشير 2023؟ وموعد نهاية فصل الشتاء وموسم النماء بالتقويم القبطى

حظك اليوم الإثنين 27 فبراير 2023 لمواليد الأبراج الهوائية

رابط نتيجة معهد معاوني الأمن الدفعة السابعة 2023 للشباب والبنات moi.gov.eg

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

كل يوم يزدرون النساء.. إلى متى؟

محمود خليل

«حلم الخلافة» ورأس «القائد إبراهيم»

ماجد حبته

حدث ويحدث فى سيناء

حسين دعسة

قمة العقبة.. مسارات تكشف مصداقية اليمين الإسرائيلي في البحث عن السلام

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر (٢)

جمال-أسعد

التدين والسلوك الاجتماعى

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات عنيفة فى نابلس.. مستوطنون يشعلون النار فى 30 منزلًا واستشهاد فلسطينى

رغم التفاهمات مع السلطة الفلسطينية.. نتنياهو يعلن استمرار البناء الاستيطاني في الضفة

اجتماع العقبة: توافق على تحقيق السلام العادل ووقف الاستيطان الإسرائيلي