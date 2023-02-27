موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى 2023 وترتيب الفريقين

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، وهي المباراة المقبلة للفريقين حيث يستحوذ هذا اللقاء على إهتمام الجمهور وعشاق كرة القدم المصرية لما يتضمنه اللقاء من ندية ومنافسة على تحسين موقع كل منهم في جدول الدوري حيث أن نادي الزمالك يسعى لتقليص الفوارق بينه وبين النادي الأهلي، المتصدر للجدول فيما يسعى بيراميدز في الحفاظ على موقعة وانتزاع الصدارة من المارد الأحمر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

ويخوض كل من نادي الزمالك ونظيره نادي بيراميدز لقائهم المرتقب ضمن اليوم الأخير لمنافسات الأسبوع الـ 20 من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة المقبلة الموافق 3 من شهر مارس القادم وتنطلق صافرة بداية اللقاء من استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والقدس الشريف والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري

وقبل موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري نلقي نظرة على ترتيب الزمالك وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز حيث يحتل نادي بيراميدز وفق جدول الترتيب برصيد نقاط 38 نقطة جمعهم خلال 19 مباراة فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد خوضه لنحو 18 مباراة استطاع أن يحصد 32 نقطة.

وفي آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في نصف نهائي كأس مصر اذا انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي 1/1 وحسم الصعود ركلات الترجيح لصالح نادي بيراميدز بنتيجة 4-3 ليصعد الأخير إلى دور النهائي للبطولة ليصطدم بالمارد الأحمر الذي صعد هو الآخر على حساب فريق نادي سموحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وتذاع المباراة بين فريقي الزمالك وبيراميدز عبر فضائية أون تايم سبورت باعتبارها هي القناة المالكة لحقوق بث مباريات الدوري المصري والبطولات المحلية بطولة كاس مصر وبطولة السوبر المصري وكأس الرابطة ويضم الاستوديو التحليلي الذي يعلق على الأداء الفني للفريقين باقة من ألمع نجوم الإعلام الرياضي والمحللين والنقاد فضلا عن الاستعانة بالخبراء التحكيمية للتعليق على الحالات التحكيمية في اللقاء ومراجعة ما تم من قرارات مصيرية.

تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

قناة أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الإستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح : 5/6.

قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.