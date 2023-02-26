موعد مباراة الزمالك القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام الترجي الرياضي التونسي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أهداف مباراة الزمالك والترجي

سجل محمد علي بن حمودة هدف الترجي الأول في الدقيقة 35 بعد خطأ فادح من محمد عواد قبل أن يتابع مهاجم الفريق التونسي الكرة في الشباك.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من الهوني تابعها زميله في الشباك.

وحصد الترجي العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط في الصدارة وتوقف رصيد الزمالك عند نقطة في المركز الأخير.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجي في دوري أبطال أفريقيا

من المنتظر أن يأتي موعد مباراة الزمالك القادمة في الجولة الرابعة من دور المجموعات، أمام الترجي التونسي.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء الموافق 7 مارس المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتُجرى محاولات من جانب نادي الزمالك لإقامة المباراة على ستاد القاهرة الدولي.

ولا بديل أمام الزمالك سوى الفوز في المباراة لإحياء آماله في التأهل، وإلا سيودع البطولة الأفريقية مبكرًا.