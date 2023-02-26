الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طفل في انهيار عقار بحي الجمرك وإنقاذ آخرين بالإسكندرية

عقار الجمرك
عقار الجمرك

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، مساء الأحد، من استخراج رجل مسن وسيدة وطفل عمره شهرين من تحت الأنقاض، فيما تبين وفاة طفل عقب انهيار عقار في حارة ميدان العدوى بمنطقة الجمرك، وجار البحث عن آخرين مفقودين أسفل العقار، وتم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى وجار البحث عن أشخاص آخرين داخل العقار.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم والأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية الي مكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وبالمعاينة والفحص تبين أن العقار قديم، ومشغول بالسكان وانهار عليهم، وتمكنت قوات الحماية المدنية من استخراج رجل مسن وسيدة وطفل من تحت الأنقاض متوفي وتم نقل الطفل ويدعي " محمد محمود " سن 5 سنوات الي المشتشفي العام.

جار البحث عن المفقودين تحت الأنقاض وبتواجد سيارات الاسعافات لنقلهم إلى أقرب المستشفيات بوسط المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

الإسكندرية البحث عن المفقودين الحماية المدنية السكان أمن الأسكندرية النيابة التحقيق بالاسكندرية

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