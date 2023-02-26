«محل الميلاد: قصيدة».. معرض للبورتريه المعاصر بجاليري قرطبة الأحد

محل الميلاد قصيدة هو عنوان النسخة الثانية معرض البورترية المعاصر الذي يقيمه جاليري قرطبة سنويا في الفترة من 5 - 20 مارس 2023 لإثارة الخيال وعرض حلولا معاصرة لفن البورترية الذي يعد من أقدم أشكال الفن التشكيلي في العالم وأقربها لمتذوقي الفن.

في هذه النسخة، نطرح تساؤلات ماذا يمثل لنا الشعر؟ مَن هو الشاعر؟ كيف يتكون؟ ما حالات تبدله؟ وما الخيالات التي تبثها فينا نصوصه؟ و نحاول أن نقترب من نصوص شاعرنا الأقرب ومن شخوصه نحاول أن نجري حوارا أو تناصا مع القيمة الشعرية والإنسانية لشخصيات رسمها الشاعر بكلماته ما بين النص التراثي والمعاصر تفاعل واحد عشرين مصورا ونحاتا مصريا معاصرا لإضافة بعداً درامياً جديداً لفن البورترية.

صورة لأحد لوحات الفنانة أمنية سيد.

يعد معرض البورترية المعاصر من المعارض القليلة المتخصصة وربما يكون الأول مصريا وعربيا المخصص كل عام في مثل هذا التوقيت للاحتفال بفن البورترية من منظور مختلف. بدأت النسخة الأولى من المعرض العام الماضي وكانت تحمل عنوان نهار/داخلي عرضت فيها أعمال ما يقرب من أثنى عشر مصورا وفنانا.

كما عقدت جلسة حوارية هامة عن علاقة الفن التشكيلي بالأدب شارك فيها الروائي أحمد الخميسي والشاعر والناقد د.وليد الخشاب والناقد محمد الشحات والفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة.

تتميز هذه النسخة باشتراك فنانين من أجيال مختلفة ومن مدن مصرية بخلاف القاهرة كالأقصر وطنطا ودهب مما يضيف تنوعا إبداعية وثقافيا للمعرض. يشارك في هذه النسخة الفنانين سمير فؤاد، محمد عبلة،إبراهيم فيليب، عمر الفيومي، ماهر جرجس،سعيد أبو رية، محمد عبد المنعم، ياسر جاد، شاكر الإدريسي، هبة أمين، فاطمة حسن، هود، أمنية سيد، إيمان حكيم، جيهان سعودي، عماد عبد الوهاب، شيرين البارودي، أبو العيون جمال ورانية خلاف.

ومن بين الأشعار التي استلهمها الفنانون قصائد تراثية ومعاصرة لشعراء مثل المتنبي وابو العتاهية ومن الشعراء المعاصرين صلاح جاهين و تميم البرغوثي ونزار قباني. كما يدعو جاليري قرطبة المهتمين بالشعر والفن التشكيلي في السادسة من يوم الأحد يوم الأحد ١٢ مارس للقاء حواري يتحاور فيه الفنانون المشاركون المساحات المشتركة بين فن البورترية وفن الشعر ويقرأون نصوصا شعرية ألهمتهم وكيف خرجت تلك الأعمال من عباءة القصيدة. المعرض فكرة وإعداد رانية خلاف الكاتبة والفنانة التشكيلية والصحافية بجريدة الأهرام ويكلي.