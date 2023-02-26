الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف» تحذر الأئمة والعاملين بشأن جمع الأموال

الأوقاف
الأوقاف

حذرت وزارة الأوقاف الأئمة والعاملين في إطار حرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية بجميع قطاعات الوزارة المختلفة، سواء كانت في المجال الدعوي أو الإداري، ومع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالقرار الوزاري رقم 373 لسنة 2021 بحظر أي أموال أو تبرعات أو مساعدات نقدية بالمساجد.

وحظرت الأوقاف على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف الدخول في أي عملية جمع مال أو أشياء عينية أو تلقيها من أي متبرع، سواء بالمساجد أو عبر مواقع التواصل أو خلافه حظرًا قاطعًا، كما يحظر على أي منهم جمع أي تبرعات لصالح أي جهة على الإطلاق، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل أو غيرها حتى لو كانت هذه الجهة تحمل ترخيصًا بجمع المال، دون الحصول على إذن كتابي مسبق معتمد رسميًّا من رئيس القطاع الديني ومرسل صورة رسمية منه للمديرية ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة الإدارية والقانونية، مع تكليف جميع أجهزة التفتيش بالوزارة والمديريات الإقليمية وجميع مديري المديريات والإدارات برفع مذكرة بأي مخالفة في ذلك لرئيس القطاع الديني بديوان عام وزارة الأوقاف لإعمال شئونه تجاه المخالفة.

المجال الدعوي وسائل الاعلام تبرعات مساعدات نقدية بالمساجد مبادئ الحوكمة

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