الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عن «بأم عيني».. منح جائزة فلسطين للفنون للمسرحي غنام صابر غنام

المسرحي غنام غنام
المسرحي غنام غنام

منحت جوائز دولة فلسطين فى الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، جائزة فلسطين للفنون للمسرحى غنام صابر غنام عن فرع المسرح عن أعماله المسرحية “بأم عيني عام 1948” لهذا العام.

غنام صابر غنام ويعرف بـ غنّام غنام هو مؤلف ومخرج، وممثل مسرحي فلسطيني، ولد في عام 1955 بأريحا في فلسطين، انتقل في سن الثانية عشرة مع عائلته إلى الأردن، كتب وأخرج العديد من المسرحيات، وألف القصص القصيرة، وهو حاصل على جوائز في الإخراج والتأليف المسرحي. 

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غنام عضو رابطة الفنانين الأردنيين، ورابطة المسرحيين الأردنيين، وعضو اللجنة التأسيسية للهيئة العربية للمسرح والاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب. وهو عضو لجنة تحكيم في عدة مهرجانات مسرحية كمهرجان مسرح الطفل في الأردن، مهرجان البقعة المسرحي في السودان، ومهرجان الدار البيضاء الدولي للمسرح الجامعي. استهل غنام العمل المسرحي في السبعينات برفقة مجموعات مسرحية محلية في مسارح مدينة يافا في غزة، ثم بعد انتقاله للأردن أسس مع عدد من زملائه "فرقة جرش المسرحية للهواة".

 تدور مجمل أعمال الفنان غنام الغنام حول معاناة الفرد الفلسطيني تحت الاحتلال أو في المنفى. كانت آخر أعماله في عام 2018 مسرحية "سأموت في المنفى"، وهي من مسرحيات الممثل الواحد، قدمها على عدد من المسارح العربية.

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ويعد غنام غنام عضواً فى العديد من الاتحادات الأدبية والفنية والنقابية؛ أبرزها نقابة الفنانين الأردنيين شعبة الإخراج، رابطة الكتاب الأردنيين القصة القصيرة، الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب-القصة والتأليف المسرحي، عضو مؤسس في الهيئة العربية للمسرح / المقرر للمجلس التنفيذي الأول، رئيس مكتب الأردن/ الهيئة العربية للمسرح، مسؤول النشر والإعلام في الهيئة العربية للمسرح بالشارقة - الإمارات العربية المتحدة منذ يونيو 2011 عضو مؤسس في فرقة المسرح الحر ورابطة مسرح بلا حدود –رماح، عضو هيئة تحرير مجلة فنون / وزارة الثقافة.

لغنام العديد من الإصدارات الأدبية والفنية؛ منها "قف للتفتيش قصص، من يخاف؟ قصص، برجمة قصص، حكايات القاضي ريحان مسرحية 1992، كأنك يابو زيد ونصوص أخرى 2003، تجليات ضياء الروح مسرحية 2003، موجز تاريخ المسرح الأردني 1918-2006 عن وزارة الثقافة 2008.

العلوم الإنسانية جائزة فلسطين للفنون للمسرحى غنام صابر غنام بأم عيني عام 1948 ممثل مسرحي فلسطيني

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