الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

«القوى العاملة»: بالأسماء.. تحويل مستحقات القائمة 115 لعمالة مصرية غادرت الأردن

حسن شحاتة وزير القوى
حسن شحاتة وزير القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأحد، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، تابع مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن-استكمالًا لما تم تحويله سابقًا- عملية تحويل القائمة الـ115  من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 111 عاملًا مصريًا لدى" المؤسسة" غادروا عمان نهائيًا.

 وذكر البيان أن وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه مكاتب التمثيل العمالي بالخارج  بالتواصل المستمر مع العمالة المصرية وتوعيتها بحقوقها وواجباتها، ومساندتها في كل حقوقها المشروعة .

وجاء في البيان الصحفي أن وزير القوى العاملة تلقى تقريرًا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كل معلومات هذا الاستحقاق، مناشدًا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة www.manpower.gov.eg، وكذلك المنشورة على صفحة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء وفي حال إذا كان الاسم موجودًا،على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات.

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