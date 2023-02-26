الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«ChatGPT».. خصائص روبوت المحادثة الذي سألته الحكومة عن سيناء

روبوت
روبوت

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي “chat GPT” كيف يرى العالم سيناء، من خلال طرح عددًا من الأسئلة عليه، حيث جاء السؤال الأول "هل يوجد مكان مثيل لسيناء على وجه الكرة الأرضية؟" وكان إجابته بـ لا، “ماهي تجربة السائح في سيناء؟"، وجاءت إجابته: “تأخذ الأنفاس”.

وأضاف “مدبولي” ، في كلمته خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بحضور الرئيس السيسي، أنه عند سؤاله عن طبيعتها وصفها بأنها ساحرة، وعن وصف سيناء جاءت إجابته بأنها صحراء، معقبًا: “ركزنا في وصف سيناء بصحراء، حيث وجدنا من أيام الفراعنة للمستقبل الحديث لم تشهد سيناء خطط تنموية متكاملة”.

فى هذا السياق ترصد “الدستور” خصائص هذا الروبوت

1_ برنامج الذكاء الاصطناعي “chat GPT” هو ثورة في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وهو عبارة عن روبوت محادثة، يمكنه الإجابة عن كافة الأسئلة بوضوح شديد.

 

2_ وكتب فريق من ‏DeepMind، شركة الذكاء الاصطناعي المملوكة لشركة ‏Alphabet، العام الماضي في عرض تقديمي عن المخاطر المحتملة: "روبوتات ‏المحادثة هذه ليست ذكية في الواقع .. إنهم أغبياء يكذبون".

 

3_ يرى المحللون روبوتات الدردشة هي محركات هراء مصممة لتقول الأشياء بيقين ‏لا جدال فيه 

 

4_ تُحفظ جميع محادثات ChatGPT تلقائيًا في الواجهة المخصصة للمحادثة، ولن تحتاج إلى حفظ المحادثات يدويًا. وللوصول إلى أي محادثة سابقة مع ChatGPT محفوظة، اتبع الخطوات التالية:

سجّل الدخول إلى ChatGPT.

انقر فوق زر القائمة الثلاثي الخطوط لفتح الشريط الجانبي.

ستظهر لك قائمة تحتوي على جميع محادثاتك السابقة مع ChatGPT.

حدد المحادثة التي ترغب في قراءتها مرة أخرى أو استئنافها عن طريق طرح سؤال تابع لموضوع المحادثة، أو سؤال جديد تمامًا لإضافته إلى سلسلة المحادثات.

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