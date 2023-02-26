المؤبد لسائق خطف طفلا واعتدى عليه في الفيوم

قضت محكمة جنايات الفيوم، اليوم الأحد، بمعاقبة سائق بالسجن المؤبد، بتهمة خطف طفل بعد إيهامه بتوصيله إلى منزله، بالدراجة النارية واصطحابه إلى منطقة مهجورة وتعدى عليه بعدما قيّد قدميه ويديه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ عبد الواحد، ومحمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجى.

تعود تفاصيل حينما تلقى مركز شرطة الشواشنة، بلاغًا من ربة منزل، بقيام سائق تروسيكل، بخطف طفلها التلميذ بالصف الخامس الابتدائى، والاعتداء عليه بالقوة.

واتهمت النيابة العامة، المتهم، بخطف الطفل بالقوة والتهديد وتعدى عليه بالقوة، بأن قيّد يداه وقدماه حتى لا يتبعه المجنى عليه، ولاذ بالفرار.