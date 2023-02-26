الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6 أطنان مسحوق لصناعة اﻷعلاف مجهولة المصدر بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي، مدير الإدارة وبمشاركة المفتشين بالإدارة، حملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائره الإدارة.

وتمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا - أبو كبير من ضبط سيارة جامبو قادمة من محافظة المنوفية، متوجهة إلى مركز فاقوس محملة بعدد (150) شيكارة لا تحمل أي بيانات، بداخل كل شيكارة كمية من المسحوق مقدارها (45) كيلو جرام معبأة في أكياس بيضاء شفافة لا تحمل أي بيانات أيضاً ، بإجمالي كمية مقدارها (6) أطنان و(750) كيلوجرام.

وأفاد السائق بأن ما بداخل الأكياس عبارة عن مسحوق يستخدم في صناعة اﻷعلاف منتج من مخلفات مصانع وعظام ومواد مخمرة تم خلطها وطحنها وتعبئتها لهذا الغرض، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1527 لسنة م 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

إحكام الرقابة إدارة تموين أصحاب الأنشطة الانشطة التجارية الأسعار البيع والشراء

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