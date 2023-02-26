الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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الرئيس السيسى يتفقد اصطفاف المعدات المشاركة بتنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لاصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء.

وفي وقت سابق طالب الرئيس، في كلمته، اليوم الأحد، خلال تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء بمحافظة الإسماعيلية، بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء مصر.

وقال الرئيس السيسي: "اسمحولي نقف دقيقة حدادًا على شهداء مصر من الجيش والشرطة والقضاء وأبناء سيناء وكل مَن ضحى من أجل أن نقف ونعلن بداية جديدة لأرض سيناء التي كادت أن تضيع منا".

 

السيسي اصطفاف المعدات تنمية وإعمار سيناء

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