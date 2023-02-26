الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أنشيلوتي بعد التعادل في الديربي: الأمور أصبحت أكثر تعقيدًا في صراع اللقب

ريال مدريد
ريال مدريد

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن صراع اللقب على الدوري الإسباني أصبح معقد بعد التعادل مع جاره أتلتيكو أمس.

وقال أنشيلوتي في تصريحات ما بعد اللقاء: “الأمر أصبح أكثر تعقيدًا ولكن الليجا لم تنتهي بعد، علينا القتال حتى النهاية ونرى ما سيحدث”.

وأضاف: “كنا نعتقد أننا نسيطر على الكرة بشكل أكبر، لقد كانت الأمور جيدة جدًا ولكن لم تنته بأفضل شكل ممكن. كان بإمكاننا السيطرة أكثر وتسجيل المزيد من الأهداف”.

وأتم: “مباراة الكلاسيكو في كأس الملك ستكون الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا، لأن المباراة ستقام يوم الخميس ونقترب من المباراة النهائية. كأس ​​الملك هي أهم شيء لأنها المباراة التالية وسنركز عليها كثيرًا”.

وتعادل أتلتيكو مدريد، بعشرة لاعبين مع مضيفه ريال مدريد 1-1  خلال مباراة ديربي مدريد التي جمعتهما أمس السبت في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز إسبانيول على ريال مايوركا 2 - 1 ، وقادش على رايو فاييكانو 1 -0، وفالنسيا على ريال سوسيداد بذات النتيجة. 

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78، وتعادل ريال مدريد عن طريق ألفارو رودريجيز في الدقيقة 85. 

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أنخيل كوريا في الدقيقة 64. ورفع الريال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني، بفارق سبع نقاط خلف برشلونة المتصدر، والذي يمكنه أن يوسع الفارق في حال فوزه على ألميريا اليوم الأحد. 

في المقابل رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين أمام ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، وبفارق نقطة خلف ريال سوسيداد صاحب المركز الثالث.

ويضرب الملكي موعدًا ناريًا مع غريمه البارسا الخميس المقبل في ذهاب نصف نهائي كأس الملك.

أنشيلوتي كارلو أنشيلوتي الدوري الاسباني اتلتيكو مدريد ريال مدريد

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