الأحد 26 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فيوتشر يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الجيش الملكى المغربى فى بطولة الكونفيدرالية

تدريب فيوتشر الأخير
تدريب فيوتشر الأخير في الرباط

يحل فيوتشر ضيفًا على فريق الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء اليوم باستاد مولاي عبدالله بمدينة الرباط في الجولة الثالثة في دوري المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، يحتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين متساويًا مع بيراميدز وبفارق نقطتين عن الجيش الملكي الذي يتصدر المجموعة برصيد 4 نقاط وتعادل فيوتشر مع إسكو دي كارا التوجولي وبيراميدز في الجولتين الأولى والثانية بنتيجة 1- 1، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية للاحتفاط بحظوظه في التأهل لدور الثمانية.

فريق فيوتشر أدى تدريبه الأخير أمس بملعب مولاى عبدالله، وركز خلاله الجهاز الفني بقيادة علي ماهر على طريقة اللعب التي سيخوض بها المباراة التي تعتمد على فرص أسلوب الأداء على الجيش الملكي والسيطرة على وسط الملعب عن طريق الثلاثي كريم نيدفيد وغنام محمد ومهند لاشين والاعتماد هجوميًا على الثلاثي محمد رضا وعبدالكبير الوادي وأحمد عاطف.

علي ماهر قام بدراسة فريق الجيش الملكي جيدًا من خلال مشاهدة مباراتيه مع بيراميدز وإسكو دي كارا، وأكد للاعبيه أنه فريق قوي يتصدر الدوري المغربي برصيد 37 نقطة وسجل 32 هدفًا في 17 مباراة، وهو معدل جيد يؤكد أن الفريق يملك خطًا هجوميًا كما دخلت مرماه 12 هدفًا.

وطالب علي ماهر، لاعبيه بالأداء بهدوء وعدم التأثر بهتافات الجماهير التي ستساند الجيش الملكي، وأكد المدير الفني لفيوتشر أن الفريق المغربي متميز هجوميًا لكنه أيضًا يعاني من نقاط ضعف، وأن فيوتشر يملك الأسلحة المطلوبة للحد من خطورة لاعبيه بل وتحقيق الفوز والعودة بالنقاط الثلاث والمنافسة بقوة على التأهل لدور الثمانية.

يدير المباراة طاقم تحكيم من الكونغو الديمقراطية بقيادة جان جاك ندالا نجومبو، ويساعده أوليفيه سفاري وجوليان نيجيلا ومعهما جاستن كالابا حكم رابع.

بطولة الكونفيدرالية الأفريقية فيوتشر الجيش الملكي المغربي علي ماهر حمد رضا

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