الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بتكلفة 8 ملايين جنيه..

إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بمنطقة نجع أبو شجرة في سوهاج

إحلال وتجديد خطوط
إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة بخطوط مياه جديدة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخطة الاستثمارية للمحافظة.

صرّح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مضيفًا أنه تم تغيير خطوط شبكات مياه الشرب القديمة الاسبستوس بخطوط مياه بلاستيكية وذلك لزيادة جودة المياه المنتجة وتحسين الضغوط بتلك المنطقة.

وأشار المهندس رمضان خليل، رئيس قطاع المشروعات، إلى أن خطوط المياه التي تم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها قطر ٤ بوصة بطول ٢٧٤٧ وقطر ٦ بوصة بطول ٣٠٠٠ متر وقطر ٨ بوصة بطول ١٢٥٠ متر وقطر ١٢ بوصة بطول ١٣٠٧ متر كما بلغ عدد الوصلات المنزلية الجديدة ١٣٠٧.

وتم الانتهاء من تلك الأعمال بشوارع: أبو الوفا درويش - الإعدادية الجديدة - أحمد ماهر - أمين سامي - أحمد عرابي - عفيفى وحشمت والعقاد والسلطان محمود والقفاص وحارة عبد الرحيم زارع وجميع تفرعات تلك الشوارع.

اهتمام القيادة السياسية احلال وتجديد الإجتماع استثناء التنمية المحلية التنمية المحلية بصعيد مصر الخطة الاستثمارية

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وائل لطفي

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