الأحد 26 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة سائق هتك عرض فتاة فى شارع جامعة الدول للجنايات

هتك عرض
هتك عرض

أحالت نيابات شمال الجيزة، اليوم الأحد، سائقا بشركة أوبر لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة.

واستمعت النيابة إلى أقوال الضحية التي تبلغ من العمر 31 عامًا، وقالت إنها خلال توجهها إلى العمل في الساعة الثامنة صباحًا خلال تواجدها بشارع جامعة الدول تحرش بها سائق من الخلف ولامس جسدها.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بغير قوة أو تهديد بأنه وحال استقلاله سيارته بالطريق العام باغت المجني عليها أثناء سيرها على قدميها، وقام بصفعها بيده على منطقة حساسة في أسفل جسدها. 

سائق جامعة الدول العربية فتاة هتك عرض

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