استكمال محاكمة 14 متهمًا بـ«خلية المطرية الإرهابية»

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 14 متهمًا من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم «داعش» الإرهابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية المطرية الإرهابية".

صدر القرار برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محـمـد عـمـران، و حسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية محمود شلبي، وسامح شعبان.

حملت القضية رقم 21109 لسنة 2022 جنايات المطرية، والمقيدة برقم 4100 لسنة 2022 كل شرق القاهرة، والمقيدة برقم 648 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 348 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.