ديلى ميل: منح كاميلا لقب ملكة وليس ملكة قرينة

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية نقلا عن مصادر خاصة بها، بأن قصر باكنغهام يعتزم منح زوجة الملك تشارلز" كاميلا" لقبا جديدا وهو ملكة بدلا من ملكة قرينة.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر، إنه سيتم الإعلان عن اللقب الجديد بعد تتويج تشارلز ملكا لبريطانيا في شهر مايو القادم، ووفقا لمصادر الصحيفة فان لقب ملكة قرينة مرهق وقد يكون من الأسهل على كاميلا أن تدعى ببساطة ملكة عندما يحين الوقت".

وقالت الصحيفة، إن أمر تغيير اللقب حدث بالفعل في التاريخ البريطاني، حيث كانت زوجة الملك جورج الخامس تقنيا أيضا ملكة قرينة، ولكن في العلن كانت تسمى الملكة إليزابيث.

ديلى ميل: جنازة الملكة إليزابيث الأكثر مشاهدة فى عام 2022 ت

وسبق وقالت صحيفة ديلي ميل، البريطانية، إن الملكة إليزابيث تتصدر أكثر البرامج التلفزيونية مشاهدة في عام 2022، لافتا إلى أن الحدث اجتذب 28 مليونًا مشاهدة عبر مجموعة متنوعة من القنوات.

وأضافت الصحيفة، أن تحليل التصنيف الأعلى هذا العام- لا يشمل البرامج الإخبارية والرياضية- وأن الحفلة الموسيقية بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة في يونيو، قبل أشهر فقط من وفاتها ، كانت ثاني أكثر العروض مشاهدة لهذا العام، ووفقًا للأرقام التي قدمتها "Overnights.tv"، فإن حفلة اليوبيل، المسماة "الحفلة البلاتينية في القصر" جذبت 11.2 مليون مشاهدة.

وأوضح التقرير، أنه شهد حصول وزير الصحة السابق مات هانكوك على المركز الثالث حيث توج لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق جيل سكوت بطلاً، وكان في المركز الثالث بـ10.8 مليون في ITV1.

وذكر التقرير أيضا، ضمن الأعلى مشاهدة، مباراة إنجلترا وفرنسا في نهائيات كأس العالم نهاية الأسبوع الماضي على قناة ITV، حيث بلغ عدد المشاهدين أكثر من 21 مليونًا، كما بلغ عدد جمهور فوز منتخب إنجلترا للسيدات الأوروبي على ألمانيا في يوليو 17.4 مليون.

واحتلت مسابقة "Eurovision" للأغاني هذا العام والتي تم تنشيطها من خلال الدعم الهائل لأوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي ، بالإضافة إلى الشعبية التي حظي بها الوافد البريطاني سام رايدر ، المركز الرابع في القائمة بـ 8.9 مليون على BBC1.

وبلغ عدد جمهور فوز منتخب إنجلترا للسيدات الأوروبي على ألمانيا في يوليو 17.4 مليون.