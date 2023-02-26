الأحد 26 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اعترافات بائع خضروات طعن صديقه فى الشارع بالبساتين

طعن
طعن

اعترف بائع خضروات بارتكاب واقعة قتل قهوجي عقب تمزيق جسده أمام المارة بمنطقة البساتين.

وقال المتهم إنه طعن صديقه بسبب خلاف مالي بينهما ودين طالبه به عدة مرات وعندما ماطله نشبت بينهما مشاجرة استل على إثرها سكينًا وقام بطعنه وفر هاربًا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد خالد إبراهيم مأمور قسم شرطة البساتين، مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث، وتبين وجود جثة قهوجي يدعي «صابر»، مصاب بطعنات بالصدر والبطن والظهر، وتبين احتجاز الأهالي للقاتل والتعدى عليه بالضرب.

ونجح رجال المباحث في ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات حول الواقعة.

وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ومضاهاتها بالسلاح المضبوط، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

إخطار ا استكمال التحريات اعترف اشرف الجندي ارتكابه الواقعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

الطن بـ297 ألف جنيه.. أسعار النحاس فى التعاملات الصباحية اليوم

رئيس «النواب العراقى» يتوجه على رأس وفد من الاتحاد البرلمانى العربى لسوريا

اليوم.. انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج بالبحر الأحمر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الأحد 26 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

اليوم.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه

رعب فى سوق الكريبتو بسبب ضربات النقد الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرنى».. عقارب الساعة لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

بمشاركة 160 ألف محتج.. مظاهرات ضد حكومة نتنياهو فى إسرائيل

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟