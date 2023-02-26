اعترافات بائع خضروات طعن صديقه فى الشارع بالبساتين

اعترف بائع خضروات بارتكاب واقعة قتل قهوجي عقب تمزيق جسده أمام المارة بمنطقة البساتين.

وقال المتهم إنه طعن صديقه بسبب خلاف مالي بينهما ودين طالبه به عدة مرات وعندما ماطله نشبت بينهما مشاجرة استل على إثرها سكينًا وقام بطعنه وفر هاربًا.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، إخطارًا من العميد خالد إبراهيم مأمور قسم شرطة البساتين، مفاده وجود قتيل بأحد الشوارع.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية بقيادة المقدم أحمد طارق رئيس المباحث، وتبين وجود جثة قهوجي يدعي «صابر»، مصاب بطعنات بالصدر والبطن والظهر، وتبين احتجاز الأهالي للقاتل والتعدى عليه بالضرب.

ونجح رجال المباحث في ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة وتم نقل الجثة إلى المشرحة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، واستكمال التحريات حول الواقعة.

وأمرت بتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة، ومضاهاتها بالسلاح المضبوط، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.