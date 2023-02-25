حبس متهم بتزوير إيصالات كهرباء في المنيا 4 أيام

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، من ضبط متهم بتزوير إيصالات الكهرباء في المنيا، للنصب والاحتيال على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم دون وجه حق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن فى محافظة المنيا، تلقت إخطارا يتضمن ورود معلومات أولية لمباحث شرطة كهرباء المنيا، بقيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد إيصالات تخص شركة الكهرباء وإعطاءهم إيصالات مزورة.

وبإخطار مباحث الكهرباء، وجه على الفور بتشكيل فريق بحث وبعد الفحص والتحرى تبين قيام شخص يعمل كهربائى بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل السداد وتسليمهم إيصالات مزورة زورها بنفسه.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، وحرر محضر برقم 1635 إدارى قسم شرطة المنيا، وبالعرض على النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه فى الموعد القانونى للنظر فى قرار تجديد الحبس.