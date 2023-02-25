السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، لعقد أول اختبار شهري في الفصل الدراسي الثاني، عن منهج فبراير الجاري، في أول أسبوع من شهر مارس.

وقالت مصادر خاصة بديوان عام الوزارة، في تصريح خاص لـ"الدستور" إن المدارس تعمل حاليا على وضع أسئلة الاختبارات وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأن توضع الأسئلة على منهج شهر فبراير.

وأكدت المصادر أن الامتحانات ستعقد في جزء من الحصة داخل الفصل، دون المساس باليوم الدراسي.

وكان الدكتور رضا حجازي، أصدر كتابًا دوريًا بشأن تنظيم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023.

ونص الكتاب الدوري على أن يتم عقد اختبارات شهري مارس وأبريل في جزء من حصة المادة وعلى مستوى المدرسة على أن تكون اختبارات قصيرة تحقق الهدف التربوي منها.

كما نص على التزام المدرسة بالقرار الوزاري رقم 28 بتاريخ 1/2/2023، المنظم لمجموعات الدعم المدرسية، مع إمكانية النزول بالحد الأدنى لقيمة مقابل الاشتراك طبقًا لرؤية مدير المديرية ومديري الإدارات التعليمية ورئيس مجلس الأمناء.

2022 2023 التربية والتعليم والتعليم الفني الأبتدائي والأعدادي التكنولوجيا والنقل البحري الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدراسى الثانى

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